調查局日前調查立委政治獻金案發生筆錄遭竊案，調查局長呂文忠(中)說，「調查站散布全國各地，樹大必有枯枝，人多必有白痴，很難說沒有違法亂紀的。」(朱真楷攝)

調查局日前調查民進黨立委林岱樺政治獻金案，筆錄遭證人竊走，調查局長呂文忠今赴立院進行專案報告並備詢時致歉表示，這是個別調查官的行為，但已造成調查局形象傷害；他更直白地說，調查站散布全國各地，「樹大必有枯枝，人多必有白痴，很難說沒有違法亂紀」，他一定會依法處理。

調查局南機站日前偵辦民進黨立委林岱樺疑涉違反《政治獻金法》案，約談陳姓民眾查證，陳男趁製作筆錄的盧姓美女調查官滑手機之際，當面竊走筆錄與提示證據影本，疑通風報信。

對此，立法院司法及法制委員會今邀請法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠，針對「從調查筆錄遭竊、毒品調包事件檢討人員考核、贓證物監管機制及調查紀律」進行專題報告並備質詢。

呂文忠表示，這起事件雖然是個別調查官的行為，但已造成調查局形象傷害，因此他要代表調查局向社會大眾道歉。他強調，其實99％以上調查官都是堅守崗位，希望社會大眾能繼續支持。

外傳調查局高雄巿調處長謝宜璋曾特別去拜會林岱樺，呂文忠表示，在立法院開議前，各處站都會特別拜會各轄區內的立委，請教有無需要指教的地方，這都是例行性工作。

國民黨立委鄭麗文質詢時表示，調查局在調查期間讓證人將筆錄偷走，讓偵查不公開原則蕩然無存，難道事後當事人立委否認沒有勾結就沒事了嗎？現在南機站會不會有政治壓力？「一鍋粥一定會有老鼠屎，尤其是發生在高雄」。

呂文忠強調，發生事情後都有檢討，並將涉及的刑事責任部分移送高雄地檢署偵查中；至於涉及的行政責任，也準備處理，政風處也會調查。他說，同仁有違反規定一定追究責任。

鄭麗文追問，為何調查局在短時間內不斷發生紀律問題？呂文忠表示，「調查站散布全國各地，樹大必有枯枝，人多必有白痴，很難說沒有違法亂紀的。」

聽聞呂文忠直白發言，鄭麗文說，「你們不是只有高雄有枯枝與白痴」；司法法制委員會召委、國民黨立委葉毓蘭也感嘆地說，「枯枝一定要修剪，白痴要不然汰除，要不然就要讓他變聰明。」呂文忠回應，「不會啦，違法亂紀只是少數啦，百分之99的調查人員都很認真守法。」

值得注意的是，國民黨立委洪孟楷質詢時詢問，陳姓民眾將筆錄偷走後，將筆錄交給林岱樺的「林主任」，「林主任再找向調查局說有這件事」，所以，林主任的角色是什麼，是報案人？還是政治獻金案的關係人？

呂文忠表示，目前「林主任」是證人的角色；至於是否列在政治獻金案件，因全案正在調查中所以不便透露。

洪孟楷追問，陳姓民眾將筆錄偷走後，為何要跟「林主任」說？而筆錄遭竊後，案件相關人士是否已完成串證？呂文忠表示，「因為這牽涉到林姓立委」，「我們有掌握一些書面資料與證據，所以會持續辦理。」