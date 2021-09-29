大陸杭州一名漁民日前至錢塘江，捕到一條長著鴨嘴的怪魚，外型又有些像鱘魚，由於不清楚魚的品種，因此聯繫相關單位，而經過辨認後，發現此為「匙吻鱘」，又被稱做鴨嘴鱘，而魚的模樣曝光後，引發網友討論。

根據《浙江生態環保新聞網》報導，杭州上城區一名漁民王林海日前在錢塘江捕獲一條怪魚，外型看起來像是鱘魚，但卻長了一張鴨嘴，體長約80公分、體重2.5公斤，讓他感到非常驚訝，因此聯繫杭州市漁業單位，而人員抵達現場後進行辨認，表示此為「鴨嘴鱘」，學名是匙吻鱘。

匙吻鱘擁有又扁又長的吻部，看起來像是鴨的嘴巴，主要以浮游動物為食，喜歡生活在淡水，原產於美國，大陸於1990年開始從美國引進，經人工孵化和魚種培育，如今養殖推廣至10多個省市，還被列入人工繁育重點保護水生野生動物名錄，隨著錢塘江水質越來越好，近期還發現不少江豚、二級保護動物大鯢及斑龜等。

杭州漁業部門則提到，希望民眾能一起守護錢塘江的生態，先前還有人發現暹羅鱷、巴西龜及鱷龜等，這類動物都屬於外來物種，且會造成生物氾濫和生物侵害，因此不可隨便放生，「這次發現的鴨嘴鱘和暹羅鱷一樣，都是保護動物，但又屬於外來物種，是不能隨便放生的」，因此若有民眾發現，必須及時向相關單位反應。