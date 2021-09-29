亞馬遜周二舉辦秋季新品發表會，在年底的節日購物旺季即將到來之前，推出了一系列新產品，包括一款名為Astro的家用機器人。

亞馬遜周二發表一款外型像小狗狗的Astro家用機器人。Astro在帶有輪子的底座上配備一個可以旋轉的螢幕，為了看起來生動而友善，Astro能顯示與用戶互動反應的雙眼，以及做出具有表達力的身體動作。

Astro可以在家中自行移動，也能偵測地板上的物體，可自行停止前進以免與闖進其行經路徑的寵物等障礙物發生碰撞，其配備的潛望鏡相機可以調整高度查看在高處的物體。

Astro內建亞馬遜Alexa語音助理，能設定和發送提醒事項、提供電視節目或podcast等娛樂節目，以及控制智慧家居設備等，也能回應用戶下達的指令，如果用戶說「Astro，beatbox」，該機器人就會發出beatbox口技。

Astro還具備保全功能，透過與亞馬遜智慧居家安全子公司Ring的服務進行整合，Astro能在用戶外出時自動在家中巡邏。

至於隱私方面的疑慮，亞馬遜表示，只要按下一個按鈕就能關閉Astro的相機鏡頭、麥克風和動作感測器，用戶還可以指定機器人不得進入的「禁區」。

目前只有獲得亞馬遜邀請才能購買此款家用機器人，售價定為999.99美元，但未來的正常售價為1,449.99美元。亞馬遜未透露Astro推出的日期，僅表示將在今年晚些時候開始發出邀請函。

除了Astro機器人之外，亞馬遜亦發表第一個智慧恆溫器（thermostat）、可以掛在牆上大尺寸Echo Show 15、和迪士尼合作的「Hey, Disney!」數位助理服務、可以投射遊戲讓孩子們一起玩的視訊通話設備Amazon Glow、新的Halo View健身追蹤器以及 Halo Fitness和Halo Nutrition服務。此外，亞馬遜即起開放登記購買Ring居家安全無人機。