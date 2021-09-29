立法院內政委員會今審查「行政院函送中選會委員提名名單」，時代力量立委邱顯智備詢時指出，選舉保證金涉及選務的核心問題，中選會認為應該維持並提高、維持但降低或是廢除。中選會主委李進勇強調，保證金制度不宜輕言廢除，應該就個別公職來做檢討。

行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，包括李進勇續任委員並為主任委員，陳朝建續任委員並為副主任委員，許惠峰、陳恩民續任委員，王韻茹及許雅芬均為委員。

邱顯智質詢時指出，對於選舉保證金涉及核心問題，無法繳保證金的人是否可以參選，他基本權保障要如何落實，國外很多都沒有保證金，有的國家則是在被宣告違憲後，保證金制度要不是沒有就是很低，被提名人對於選舉保證金應該要維持並提高、維持但降低或者廢除？

被提名人許雅芬、王韻茹、陳恩民、許惠峰都認為，保證金能適度降低。許雅芬指出，要擴大人民參政機會，現行保證金制度可以研討降低，但不宜全面廢除。陳恩民說，他贊成維持但降低，否則大量參選對選務負擔很大。

王韻茹認為，選舉保證金跟連署，都是為確保被選舉人的「認真參選程度」，如果在有連署制度的情況下，自己會贊成廢除選舉保證金，但若維持兩者並行，建議維持但降低。許惠峰則表示，應該維持但適度降低。

副主委陳朝建指出，應要看整體配套措施，有些保證金制度已明定在法律裡，所以若沒有修法，當然沒有調高或降低問題，有些需要再經過公聽會討論，以及委員會的審議才能決定。

李進勇認為，保證金制度不宜輕言廢除，因為各種公職的選舉保證金不一，所以是可以檢討，但是並不是全部降低或全部提高，應該就個別公職來做檢討。