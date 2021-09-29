江俊翰提出檢驗報告證明自己沒碰毒品。（江俊翰提供）

49歲的8點檔男星江俊翰，日前被一名肌肉男在IG公開發文，抖出交往1年多，並指控江俊翰慫恿他吸毒、要求上網約砲進行多人運動，江俊翰28日晚間坦蕩受訪，大方出櫃承認是同志，也直言自己就是遇到了一個恐怖情人，曾經兩度吸毒被抓的他，今（29日）中午再提出剛出爐的檢驗報告陰性結果自清、證明完全沒碰安非他命、嗎啡、K他命等毒品，他並發出千餘字長文聲明，詳述與「P先生」交往經過，並強調對方在FB跟IG上的發文內容，對他的各種指控，都是不實在的，是分手暴力的一部分。

江俊翰聲明。(圖／江俊翰提供)

江俊翰在聲明中開頭就表明「是，我是一名同志，我是Gay，我是江俊翰」，透露「這30多年來，因為過去社會風氣還沒有辦法認同，我從事演藝圈，必須隱瞞我的身分，這心中無法形容的壓力，其實常常讓我懷疑選這行到底是對是錯…」。面對分手情人以同志身分來威脅他的人生，「我必須挺直腰桿說，身為同志我沒有錯」。

他說，與P先生交往過程中，他就因對方經常起疑心而承受莫須有的指控而吵架，「各種栽贓、污衊或無中生有的指控，都讓我們的關係破裂，甚至我曾在忍無可忍的狀況下，拿刀傷害自己，我左手背的刀傷，就是這樣而來的，我只希望他停止這一切不理性的行為。」他曾數度想要分手，但對方要脅他過去交往過的人，分手絕對都不會有好下場，如果真的敢這麼做，「他第一件事就是向媒體爆料我是『同志』，他很清楚我是一個公眾人物，只要他這麼做就可以輕鬆毀掉我……，他不惜毀謗我還吸毒，甚至引誘他吸，我因為害怕同志身分曝光，還有因為過去的事件而失去演藝工作，就活在這種家暴、分手暴力陰影之中，直到昨天……」

江俊翰表示，「我要跟P先生說，你對我的傷害如你所願已經造成，請適可而止，真的沒有必要為了不願意接受分手的事實意氣用事，而說這些不是事實的話。」

●江俊翰聲明全文：

是，我是一名同志，我是Gay

這30多年來，因為過去社會風氣還沒有辦法認同，我從事演藝圈，必須隱瞞我的身分，這心中無法形容的壓力，其實常常讓我懷疑選這行到底是對是錯……

我在感情路上並不順遂，因為個性較為封閉，所以能夠有幸認識相同性向的人的機會並不多，但我交往過的對象都是善良的人，為了保護我，甚至沒有公開交往……

我前兩年出過事情，讓我患有輕度的憂鬱，機緣巧合，我在IG認識了這位P先生，我們偶爾交談，真正認識他是去年4月，我有機會和他有密集的交談，確認對彼此有所好感，於是約了見面，看了電影，我認為對方是個可以交往的對象，隨後，我邀他跟我一起同住，成為彼此的伴侶…

剛開始在一起，我們過的很幸福，我進劇組前幾乎都會接送他上下班，不過就在某一天開始，這樣的生活開始變了調……，我發現他突然很容易起疑心，比如我整理居家環境，他會懷疑我趁他不在約人回家，或是我打個盹，他也會懷疑我為何那麼累，甚至對於我跟粉絲的互動，他都認為有曖昧，以致我們會因他莫須有的指控而吵架，各種栽贓、污衊或無中生有的指控，都讓我們的關係破裂，甚至我曾在忍無可忍的狀況下，拿刀傷害自己，我左手背的刀傷，就是這樣而來的，我只希望他停止這一切不理性的行為。

或許他因為家庭因素，所以一直都沒有安全感，他也一直求助於專業，希望能夠幫助他改善容易猜忌懷疑的問題……，但每一次莫名指控雙方爭執後，我的心軟原諒，只是換來一次又一次更嚴重傷害。儘管我嘗試過分手，但他的反應只會更激烈，他沒辦法接受分手，因為「分手」就等於是「拋棄」，甚至威脅我說，他過去交往過的人，分手絕對都不會有好下場，如果我真的敢這麼做，他第一件事就是向媒體爆料我是「同志」，他很清楚我是一個公眾人物，只要他這麼做就可以輕鬆毀掉我……，他不惜毀謗我還吸毒，甚至引誘他吸，我因為害怕同志身分曝光，還有因為過去的事件而失去演藝工作，就活在這種家暴、分手暴力陰影之中，直到昨天……

今年7月中，我們因為他的懷疑而起爭執，但受傷的除了我，還有我媽媽，媽媽為了保護我要搶我手上的刀而受傷，媽媽受傷是我不孝，我非常自責，我被他鬧到狀況真的不行了，去醫院住院，P先生才終於願意搬離，但對外卻一直宣稱是我們家人趕走他，儘管P先生曾經當著我媽媽的面發誓，說不會再傷害我，但可惜的是，他卻從來沒有實踐過他對我家人的承諾…

原本出院後，所有人都勸我不要再跟P先生聯絡，但我一直都不是一個鐵石心腸的人，我擔心他，他也好幾次提及懷念過去的生活，甚至，他跟我提到經濟困難，我還二話不說就匯了一些錢給他，對我來說，即使他做出這麼多傷害我的事，但我也顧念情份，不希望看到他生活困難。

他在FB跟IG上的發文內容，對我的各種指控，都是不實在的，是分手暴力的一部分，我看到他所寫的那些不實指控，心裡只有痛還是痛……我在生活中對他的照顧、假日我開車載他去許多地方玩、每天叫不同的宵夜給他吃、一起看影集、一起出門吃飯看電影、他全部都不提，然而，如果我真的這麼糟，他為何一直巴著我，就是不肯分手呢？

面對以同志身分來威脅我的人生，我必須挺直腰桿說，身為同志我沒有錯。我一直不願意攻擊P先生，我總相信人性本善，我知道P先生情緒一上來失控，就會做出脫序的行為，我雖然遍體麟傷，但我還是對人性抱著一絲希望………

所以，我要跟P先生說，你對我的傷害如你所願已經造成，請適可而止，真的沒有必要為了不願意接受分手的事實意氣用事，而說這些不是事實的話。