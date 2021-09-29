75歲黃姓婦人日前從南投搭車到太平區找7、8年未見面的表弟敘舊卻迷路，經員警巡邏發現，順利找到婦人表弟。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

家住南投1位年約75歲的黃姓婦人平時與家人同住，日前上午婦人忽然想到太平區找7、8年未見面的表弟敘舊，於是未告知家人憑著記憶展開冒險公車之旅，婦人一下車後發現街道樣貌已迥然不同，走著走著竟迷途中山路四段沿線，所幸新平派出所員警巡邏發現，透過證件確認婦人身分並輾轉聯繫到婦人住在太平的表弟，順利完成婦人的心願，並頻感謝波麗士大人熱心幫忙。

太平警分局新平出所警員鄭彩妙、蘇峻日前下午1時許執行巡邏勤務，巡經中山路四段沿線發現1位婦人撐著陽傘在路口排徊，眼尖的女警發現婦人東張西望好像在認路的樣子，隨即上前關懷，原來婦人迷路了，經瞭解婦人家住南投，自稱來太平區找7、8年未見的表弟，心想一大早閒來無事，就跟家人說要出去走走，搭上公車到站後，發現太平的變化太大了，因為不記得地址，那些舊招牌也都找不到，就這樣在中山路附近的巷弄迷路了。員警透過婦人證件聯繫到家屬，並輾轉與婦人表弟取得接洽，順利到派出所帶回婦人。

婦人的表弟表示，自己不知道表姊會突然臨時起意前來，也沒有事先通知，應該是這些年來太平地區變化太大了，所以導致迷路，非常謝謝警方熱心幫忙安置及聯繫，避免衍生憾事。