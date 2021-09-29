香港女星陳敏之是模特兒出身，173公分的她以一雙43吋長腿（約109公分）而被封為「美腿天后」，雖然42歲陳敏之已升格當媽，不過天生麗質的她仍擁有姣好身材，陳敏之近日就辣曬比基尼照，她一雙美腿又細又長，絕佳比例相當不科學。

照片中，陳敏之辣穿黑色比基尼、頭戴遮陽帽，她纖細手臂和小蠻腰全都露，最養眼的是，陳敏之一雙招牌美腿又細又長，43吋鳥仔腳相當吸睛，陳敏之也開心發文：「昨天過了難忘的一天 天氣非常之好 抓緊夏天的尾巴」。

陳敏之不愧是美腿天后，寶刀未老的她，S身材曲線超不科學，辣照吸引男星馬國明讚：「fit到呢」、女星李施嬅直呼：「Wow」、冠軍中華小姐宋熙年也大讚性感，網友更是狂讚陳敏之的好比例「這身材真的迷死人了」、「長腿太吸引人了吧」、「生了仍這麼好身材，腿真的很長」。

42歲陳敏之在1990年代以模特兒出道，不過她直到2001年加入TVB後，才開始嶄露頭角，陳敏之也不忘加強自己演技，並參與電影、電視劇演出，她接連以電視劇《怒火街頭》飾演性工作者、以及《熟男有惑》中律師「顧嘉瑩」爆紅，同時，陳敏之還是幸福人妻一枚，她與圈外人老公結婚7年，育有一子，幸福組成一家三口，而陳敏之產後則以《溏心風暴3》首次擔演小三角色，而成為劇中亮點，陳敏之展現成熟演技，也讓她的人氣再攀高峰。