台20線100K梅蘭明隧道因璨樹颱風豪雨造成上邊坡落石坍方，阻斷明隧道東洞口，交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段於9月13日緊急封閉道路搶修，9月27日已搶通完成，預計明天早上7點開放通行，甲仙工務段仍建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。

三工處甲仙工務段指出，明隧道9月13日緊急封閉道路後，因邊坡岩屑持續掉落，搶修人員機具不易接近，搶修作業困難，初期配合桃源區公所整理的梅蘭農路，並同步動員機具於9月19日完成河床便道，提供拉芙蘭及梅山部落居民通行。

近日落石頻率已有減緩現象，甲仙工務段再次動員搶修廠商於9月25日進入落石坍方區辦理土砂清除作業，9月27日已搶通完成，惟明隧道東洞口仍不時發生零星落石狀況，已派員現場持續觀看並記錄評估落石掉落情況及頻率。

如經評估落石情況已較能掌握，預定9月30日上午7點開放通行梅蘭明隧道，開放通行時段為每日上午7點至下午6點，開放期間河床便道仍可通行不封閉。

三工處提醒用路人，行經明隧道前後應提高警覺注意邊坡落石狀況，並依現場指揮人員指示通行，如隧道口有落石發生，請改道行駛河床便道，切勿強行通過明隧道以維護自身安全。

對於梅蘭明隧道後續，三工處已積極爭取經費辦理明隧道東、西洞口延長計畫，以提供部落居民安全可靠回家的路。