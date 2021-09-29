澎湃新聞29日報導，諾貝爾獎得主楊振寧農曆100歲生日之際，上海商務印書館出版了他和夫人翁帆編著的《晨曦集》（增訂版）。該書收錄了楊振寧多篇有代表性的文章，既有他放棄美國國籍的聲明，也有關於大加速器、高能物理等熱點問題的專論，兼及研究生培養等多方面的社會議題。書中也收錄了親人、同事、友人、媒體人和學生所撰文章，對楊振寧的成就和貢獻進行了充分的介紹和評述。翁帆撰文透露楊振寧生活細節，開車四處探索是夫妻閒暇一大樂趣。

澎湃新聞報導，9月29日，《中華讀書報》官方微信公眾號發布了翁帆撰寫的文章〈與楊振寧先生一起走過的日子〉，這篇文章也是這一版《晨曦集》的後記。

翁帆在文中介紹：｢新版《晨曦集》中另有兩篇很有意思的文章，都是從幾幅舊照片談起。一篇是楊先生的｢髮小」與摯友熊秉明撰寫的〈楊振寧和他的母親〉。我記得初次閱讀後，對熊先生的佩服之心油然而生。讀者可以從熊先生對幾幅照片的描述中，看到熊先生作為藝術家與哲學家細膩而敏銳的洞察力。另一篇是李昕的〈從楊振寧的幾幅照片談起〉。李先生從歷史的角度講述楊先生的家國情懷。李先生的分析客觀而中肯，足見其作為一名資深文化人與出版人的修養。」

值得一提的是，翁帆在文中記錄了與楊振寧一起生活時的幾個細節，例如楊振寧在香港時喜歡開車：｢對先生來說，開車四處『探索』是閒暇時的一大樂趣。我們最快樂的回憶之一便是自己開車穿梭於香港的青山綠水之間。香港給人的印象通常是高樓林立，其實香港的綠化率很高，達到70％以上。」

翁帆還寫到：｢事實上，不僅在香港，在世界很多地方，我們都曾開車走過。我們曾在黃石國家公園（Yellowstone National Park）和大提頓國家公園（Grand Teton National Park）開車走了四天，那時還是楊先生開車，我拿著一份地圖當導航。我們合作完美，四天下來把兩大公園走了個遍，一路順暢。」

｢我們也試過自伯克利（Berkeley）開六個小時的車到太浩湖（LakeTahoe），……那時太浩湖區已經連續下了一周的大雪……，而我，從沒在大雪中開過車！楊先生提醒我：不要急轉彎，不要緊刹車。我謹記這兩點，在大雪中勻速前進，緊握著方向盤的手都握出汗來。」

翁帆提到：｢那些年，我們還試過在夜裡開車到火山附近，看噴發出來的熔岩流入海裡。那些時光，都是源於楊先生喜歡四處探索的冒險精神。如果沒有楊先生的堅持，我大概會少了很多有意思的經歷和體驗。」

翁帆：｢有些初次和我們見面的人問我是不是物理專業，是不是楊先生的學生，我有時這樣回答：不是，他沒有教我物理，他教我開車。」