台北智會民調公布記者會 張亞中、趙少康合體出席

由台北市議員羅智強創立的「台北智會」，今（29）日發布針對台北市民進行的第一次民調，詢問有關兩岸若開戰的相關議題，其中有50.2%的市民不擔心；42.6%表示擔心。至於美國是否會幫助台灣，有46.3%覺得美國會出兵；34.1%認為不會。

對於民調結果，孫文學校總校長張亞中表示，兩岸會不會發生戰爭，取決於國際環境的變化，根據他的觀察，5月初經濟學人把台海定義為全世界最危險的地方，包括最近美國一些官員，也認為台灣極可能發生戰爭，但為什麼台灣會有相當多人認為，台海之間發生戰爭可能性不高，或認為美國會來幫助台灣？毫無疑問是這幾年來的政治教育及政治宣傳的效果，加上在野的國民黨沒有能力去扭轉主流的論述。

張亞中直言，兩岸發生戰爭的可能性逐漸升高，這不是取決於台灣要不要戰爭，而是跟我們的利益者，也就是大陸有關；他並分析，民進黨在兩岸關係上的三個階段，最早是「險性台獨」，到了1996年走向「隱性台獨」，台灣是一個主權獨立國家，但國家名稱暫時叫「中華民國」，民進黨把台獨隱藏起來。

對於是否擔心兩岸發生戰爭，「台北智會」公布台北市民投票結果。（圖／中時新聞網直播畫面）

2016年開始，特別是2020年後，張亞中說，蔡英文走向「顯性獨台」，擺明中華民國就是台灣；而這幾年國民黨基本上處在矛盾狀態，一方面認為中華民國跟台灣是不可分的，但又強調有一中憲法，在這個情況下，國民黨面對民進黨的「中華民國台灣」6字，顯得有點左支右絀、進退維谷，但不管是顯性還是隱性的獨台，都是一種分離主義，所以從蔡英文上任後，兩岸關係從上層的政治對抗，已到了社會的相互叫罵。

至於民調問道，哪個政黨執政能確保兩岸和平，張亞中認為這個問題問錯了，因為現在兩岸還是敵對狀態，民進黨不可能確保和平，國民黨到現在也拿不出解決兩岸敵對的方案。

不過他認為，有2個問題值得思考，首先是台灣民意跟國際認知有這麼大的脫節，簡單講就是民眾所受的政治教育跟政治宣傳，認為兩岸不會發生戰爭，這也衍生出第二個問題，國民黨有沒有責任或使命結束兩岸敵對狀態，把兩岸敵對的狀態明白告訴百姓。

如果今天還在討論戰爭或和平的選擇，張亞中要問，500大企業會不會到台灣？世界投資客會不會到台灣？只有完全和平的環境，才會讓台灣成為世界經濟的橋樑或跳板，換言之，台灣只要有任何處在戰爭恐懼之下，對台灣經濟發展絕對不好，年輕人會待得下去嗎？