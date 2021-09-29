台北智會民調公布記者會 張亞中、趙少康合體出席

由台北市議員羅智強創立的「台北智會」，今（29）日發布針對台北市民進行的第一次民調，詢問有關兩岸若開戰的相關議題，其中有50.2%的市民不擔心；42.6%表示擔心。至於美國是否會幫助台灣，有46.3%覺得美國會出兵；34.1%認為不會。

對於民調結果，孫文學校總校長張亞中表示，兩岸會不會發生戰爭，取決於國際環境的變化，根據他的觀察，5月初經濟學人把台海定義為全世界最危險的地方，包括最近美國一些官員，也認為台灣極可能發生戰爭，但為什麼台灣會有相當多人認為，台海之間發生戰爭可能性不高，或認為美國會來幫助台灣？毫無疑問是這幾年來的政治教育及政治宣傳的效果，加上在野的國民黨沒有能力去扭轉主流的論述。

張亞中直言，兩岸發生戰爭的可能性逐漸升高，這不是取決於台灣要不要戰爭，而是跟我們的利益者，也就是大陸有關；他並分析，民進黨在兩岸關係上的三個階段，最早是「險性台獨」，到了1996年走向「隱性台獨」，台灣是一個主權獨立國家，但國家名稱暫時叫「中華民國」，民進黨把台獨隱藏起來。

對於是否擔心兩岸發生戰爭，「台北智會」公布台北市民投票結果。（圖／中時新聞網直播畫面）
對於是否擔心兩岸發生戰爭，「台北智會」公布台北市民投票結果。（圖／中時新聞網直播畫面）

2016年開始，特別是2020年後，張亞中說，蔡英文走向「顯性獨台」，擺明中華民國就是台灣；而這幾年國民黨基本上處在矛盾狀態，一方面認為中華民國跟台灣是不可分的，但又強調有一中憲法，在這個情況下，國民黨面對民進黨的「中華民國台灣」6字，顯得有點左支右絀、進退維谷，但不管是顯性還是隱性的獨台，都是一種分離主義，所以從蔡英文上任後，兩岸關係從上層的政治對抗，已到了社會的相互叫罵。

至於民調問道，哪個政黨執政能確保兩岸和平，張亞中認為這個問題問錯了，因為現在兩岸還是敵對狀態，民進黨不可能確保和平，國民黨到現在也拿不出解決兩岸敵對的方案。

不過他認為，有2個問題值得思考，首先是台灣民意跟國際認知有這麼大的脫節，簡單講就是民眾所受的政治教育跟政治宣傳，認為兩岸不會發生戰爭，這也衍生出第二個問題，國民黨有沒有責任或使命結束兩岸敵對狀態，把兩岸敵對的狀態明白告訴百姓。

如果今天還在討論戰爭或和平的選擇，張亞中要問，500大企業會不會到台灣？世界投資客會不會到台灣？只有完全和平的環境，才會讓台灣成為世界經濟的橋樑或跳板，換言之，台灣只要有任何處在戰爭恐懼之下，對台灣經濟發展絕對不好，年輕人會待得下去嗎？

台北智會29日成立並公布第一次民調，由台北智會執行長羅智強（右）邀請到美麗島電子報董事長吳子嘉、孫文學校總校長張亞中（右）及中國廣播公司董事長趙少康出席，解讀本次民調結果。羅智強在會中特別為在黨主席的選舉期間對張亞中的負面評論向張亞中鄭重道歉，兩人也互相握手表達善意。（鄭任南攝）
台北智會29日成立並公布第一次民調，由台北智會執行長羅智強（右）邀請到美麗島電子報董事長吳子嘉、孫文學校總校長張亞中（右）及中國廣播公司董事長趙少康出席，解讀本次民調結果。羅智強在會中特別為在黨主席的選舉期間對張亞中的負面評論向張亞中鄭重道歉，兩人也互相握手表達善意。（鄭任南攝）
兩岸若開戰 台北市民會怎麼做？最新民調結果出乎意料
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