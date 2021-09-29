月世界熱氣球體驗，彷彿偽出國。（柯宗緯翻攝）

高雄熱氣球來了！高市觀光局宣布，將在10月8日「升空」，每周五、六、日，直到11月6日共5周、20場，在高雄愛河及月世界同步啟動；首周國慶連假更增加體驗場次，連續4天開放體驗。不過，活動名額大多保留給旅行社滿足團客市場，其餘700張10月2日線上開搶，每張500元。

觀光局指出，愛河、月世界首次舉辦熱氣球繫留體驗活動，日前試飛消息曝光後，引起許多旅行社及觀光業者高度詢問，盼以操作團體旅遊方式來高雄觀光體驗，帶動高雄觀光產業發展，市府也歡迎旅客在疫情趨緩之際，來高雄開振興券、賺高雄券、搭熱氣球，打造滿滿偽出國幸福感。

高市觀光局宣布，將在10月8日「升空」，每周五、六、日，直到11月6日共5周、20場，在高雄愛河及月世界同步啟動。（柯宗緯翻攝）

月世界熱氣球體驗，彷彿偽出國。（柯宗緯翻攝）

觀光局說明，因熱氣球繫留體驗飛行時間取決於當日氣候及日出落時間（上午場約6：00—8：00；下午場約15：20—17：20），且為遵守防疫規定，本次活動名額有限，除團體旅客名額外，特別保留700位名額。

愛河熱氣球體驗，搭配絕佳美景，令人嚮往。（柯宗緯翻攝）

10月2日下午5時起開放全台便利商店「7-ELEVEN」ibon機台及線上售票系統預約購票（票價500元），活動現場全程禁止飲食，配戴口罩。觀光局也歡迎屆時沒有預約到票的民眾，可以到場拍照打卡，享受無價美景。