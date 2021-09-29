國民黨主席當選人朱立倫近期全台謝票，今天連跑宜蘭、台北感恩餐會，朱在台北場次致詞表示，當他當選後，對岸立即表達要發賀電，他也決定覆電，但有人問他為什麼是隔天上午9時，因為「這是我們的共同決定」，期望隔天同時表達祝賀之意。

朱立倫強調，最重要的就是重啟兩岸溝通平台與交流管道，當農民、台商、台生等100萬名同胞在大陸遇到問題，都以服務精神協助解決。此外，國民黨除收到美國、日本等賀函，剛剛也收到來自新加坡、歐盟道賀，顯示「朱立倫回來了，國民黨回來了」。

朱立倫中午參加台北感恩餐會，競選期間力挺他的智庫前副董事長連勝文陪同致謝，台北市議員王鴻薇、徐巧芯、李傅中武、闕枚莎等多名議員、及藍委賴士葆、林奕華、蔣萬安等人也到場祝賀，場面熱烈，掌聲不斷。

朱立倫致詞時表示，上週六選舉結束，感謝每一位站出來投票的同志，大家都是投給國民黨，選他擔任總隊長，就是希望國民黨能贏、變強變更好，選完就是團結的開始，他也開玩笑說，「當天沒投給國民黨的，自己要反省一下」。

朱立倫接著謝謝江啟臣過去一年半的辛勞，前天兩人深談70分鐘，共同希望交接能順利圓滿，尊重中常會下午的決定，何時交接就何時就任，隨時準備好，絕對無縫接軌，黨要愈來來愈強，不會讓民進黨見縫插針。

朱立倫說，昨天他和張亞中談很多，大家都是孫中山的信徒、蔣經國的傳人，在兩岸關係上，張的論述或許和他意見不同，兩人都可以討論，都是為了中華民國好，未來孫文學校也是很好的藍軍智囊之一，要共同建立藍軍大智庫，將來一起合作，讓論述更清楚。

朱立倫也在會中下達「召集令」，拜託大家找回過去支持國民黨的支持者以及失聯黨員，讓黨員數不斷增加，更希望黨員結構愈來愈年輕，日漸跟社會結構相同，並喊出「2022台北、桃園贏回來」，各縣市贏回來後，2024重返執政，把中華民國贏回來。

連勝文致詞以NBA球賽形容此次黨魁選舉在台北市是一分險勝，如同職籃結束後贏戰奧運賽就是美國隊，未來就是「TEAMKMT」為了國家和黨的未來努力的時刻。