基隆捷運談了數十年，至今仍未定案，交通部長王國材日前在立法院備詢時，終於脫口說出會在1個月內與三縣市確認最後路線，但許多基隆市民不以為意，認為最終仍會不告而終。對此，市長林右昌表示，基隆捷運已是國家建設層次，不僅中央編列預算，也由交通部進行規畫案，市民不用擔心。

林右昌說，基隆捷運是正向議題，若能完成建設，未來大台北西側串接國際空港、東側串接國際郵輪母港及國際中央港口，有效完善大台北首都圈都會機能，對北北基三城市有非常大助益，他提及，第一次市長會議大家都非常有共識，無論是台北端要採取地下化車站或新北汐東段規畫。

林右昌指出，目前交通部主要是討論細節，包括路線微幅調整及優化、運量系統提升、汐東線和基隆捷運銜接點，以及後續經營管理和維運等課題，雖然王國材曾說一個月內會確認路線，但他認為，重要的不是時間，而是大家有共識、順利推動。至於是否舉行第二次市長會議，林表示，尊重交通部決定，中央也可以和不同縣市溝通後，自行做決定，相信結果都符合大家期待。

不過，基隆捷運已談數十年，原擬2022年完工，仍延宕至今，許多市民早已無感，對此，林右昌說，基隆捷運從輕運量變成中運量，台北端也從平面車站變成地下車站，另外，要採地下化必須從新北樟樹灣開始下地，不僅難度和工期增加，工程經費也須提高，現在規格完全不可同日而語。

林右昌提及，之前都是基隆自己談、自己做規畫，但現在不只中央編列相關經費，規畫案也是由交通部執行，更變成三縣市的課題，已演變成中央政府政策、國家建設層次，他認為，只要民眾了解基隆捷運發展歷程，就能知道近年已有大幅進展。