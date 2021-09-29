新冠肺炎疫情延燒超過1年半，隨著疫苗覆蓋率提高，不少國家都採取「與病毒共存」策略。國際間接種率高的前段班國家新加坡，不論是單劑、完整接種比率都已破8成，過去也一度喊出與病毒共存，但近期重症人數提高後，於9月27日重啟防疫措施，力挽狂瀾。專家表示，與病毒共存之際，需要有策略的推動措施，除了非藥物公衛措施（NPI），檢測也是個方式。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，新加坡一度喊出與病毒共存，和英國例子一樣，雖然施打率高，但是還未打疫苗的人可能是社經地位較低的人，也因此促成ICU住院比率提高。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

台大公衛學院陳秀熙團隊日前提出三聯體防疫策略，即讓疫苗、NPI及檢測相輔相成，在無法達到群聚免疫之下，透過檢疫及檢測及早偵測出隱性感染個案，且透過NPI措施如隔離、口罩、洗手、社交距離等預防感染，進而達到「與病毒共存」的目標。

新加坡是全球疫苗高施打率國家前段班，單劑接種率達85％，完整接種比率也有82％。公衛學者范僑芸說，新加坡在8月起放棄清零，推崇與病毒共存，著重重症與死亡人數。不過近期每日確診數持續破千，且重症人數也隨之上升，縣市現行的施打率還無法完全阻斷傳播，因此新加坡政府於9月27日再次重啟防疫措施，試圖力挽狂瀾。

陳秀熙表示，新加坡一度喊出與病毒共存，和英國例子一樣，雖然施打率高，但是還未打疫苗的人可能是社經地位較低的人，也因此促成ICU住院比率提高。新加坡一向在醫療上表現不錯，應重新思考如何不要產生這麼多的確診個案，特別是未打疫苗的族群。新加坡的例子告訴我們，與病毒共存不代表可以允許產生很多的確診個案，確診個案越多，就容易出現確診個案來自未打疫苗的族群，因此需要有策略的推動措施，除NPI、檢測也是個方式。

在鄰近的日本，由於過往的限制措施及疫苗接種速率的大幅提升，使得近1個月確診數與死亡數皆有明顯下降趨勢，住院人數也下降了50％。范僑芸表示，日本擬於9月30日解除首都圈的緊急事態宣言，提供廣泛篩檢、增加篩檢的可近性，例如機場設置唾液篩檢，讓民眾篩檢的過程不那麼痛苦，增加了篩檢的意願，成功與病毒共存。對此陳秀熙表示，日本要非常小心，未來會不會變成新加坡那樣，值得觀察，三聯體防疫策略非常重要。

至於澳洲，當地已持續加速疫苗施打並搭配居家快篩與病毒共存，目前16歲以上一劑疫苗施打率達76％，完整2劑也達5成，其中新南威爾斯州為疫苗施打最快的地區，預計10月初便能達到2劑70％的目標，10月中達到2劑80％，能最快解封，期望12月能全面解封，解除一切防疫措施，回歸正常生活與病毒共存。

陳秀熙表示，澳洲採取以檢測搭配疫苗的策略，才有辦法將NPI解除。台灣過去的NPI維持的好，相信覆蓋率達到9成的之前，疫情可以受到控制，不過當然要配合企業、居家快篩的輔助，才能安心防疫。