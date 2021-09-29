華盛頓尋求說服德黑蘭重啟恢復2015年核協議的會談之際，美國與歐洲官員今天表示，美國已透過外交管道接觸中國，試圖說服他們減購伊朗石油。

中國企業購買伊朗石油，據信協助了伊朗在美國制裁期間維持經濟。美國制裁原意是要禁止這類銷售以對伊朗施加壓力，使其約束核子計畫。

由於事涉敏感要求不具名的美國高層官員表示：「我們知道中國公司在購買伊朗石油，我們運用制裁權限來回應伊朗逃避制裁的行為，包括和中國做生意的行為，如有必要，我們會繼續這樣做。」

「但我們一直在透過外交管道與中國接觸，作為我們就伊朗政策進行對話的一部分，而我們認為，整體而言，這是解決我們關切問題較有效的途徑。」

另有歐洲官員表示，這是美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）7月底造訪中國時提出的問題之一。同因事涉敏感而要求不具名的這名官員說，中國一直在保護伊朗，而西方的主要議題之一，就是了解中國向伊朗購買了多少石油。

記者請美國國務院對上述美歐官員的說法發表看法，目前未獲回應。

航運情報公司Kpler估計，截至8月為止，中國今年至今每天平均從伊朗進口55萬3000桶石油。