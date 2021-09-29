高雄路竹區環球路29日發生廢棄物清運車強酸洩漏事件，高市府環保局接獲報案後，立即到場勘查，確認清運車輛洩漏的物質為硫酸、硝酸及氫氟酸等廢棄酸性液體，環保局後續將依違反空氣汙染防制法第32條及廢棄物清理法相關規定告發。

高市府環保局29日上午6時接獲民眾陳情，稱路竹區環球路有廢棄物清運車發生化學品逸散的情形，環保局稽查人員及消防人員到場會銜確認槽車聯單後發現，該清運車從新竹開往高雄，車輛內載運4桶pH小於2的硫酸、硝酸、氫氟酸等腐蝕性混酸液體。

高市府環保局表示，清運車載運過程中，其中一桶酸性液體疑似因為化學反應導致桶槽腐蝕發生洩漏，高濃度酸氣外洩並產生淡黃色煙霧，該清運車明顯有酸氣外洩影響周遭空氣品質，廠商已到場執行清除作業。由於周界10公尺以硫酸、硝酸、氫氟酸檢知管偵測，硫酸、氫氟酸無呈色、硝酸約1 ppm，後續將依違反空氣汙染防制法第32條及廢棄物清理法相關規定告發。