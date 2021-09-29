蘋果iPhone 13開賣即將滿一周，根據數個主要市場顯示，終端銷售強於預期，分析師也預期，強勁iPhone13系列銷售有助抵消蘋果和《要塞英雄》開發商Epic Games法院裁決的潛在負面影響，目前市場共識預計，2022年的iPhone出貨量為2.35億支，年增持平。

在蘋果iPhone 13系列正式發佈後的第一個週末，初步資料顯示對iPhone 13 Pro和Pro Max的需求較高，在美交貨時間超過一個月，而iPhone 13和iPhone 13 mini可以立即在商店裡買到。美國的首日預購資料也顯示iPhone 13 Pro和Pro Max的交貨時間為4週，比iPhone 12 Pro和Pro Max的2週來得長。大陸的首日預購資料也顯示出更高的銷量與iPhone 11相比亦增加了一倍以上。

分析師表示，過去一年全球智慧型手機出貨增長主要仰賴於高階市場(售價高於500美元)，今年上半年高階市場占整個智慧型手機市場的27%、高於一年前的24%。大陸的高階市場增長超過了全球高階市場，上半年高階市場占中國智慧型手機市場近40%，高於一年前的30%，而這也解釋了為什麼當地智慧型手機業者更關注此一價格帶與iPhone相似(人民幣5000~13000元)的細分市場，基於iPhone 13系列初始的強勁需求，預計iPhone將在此一領域中繼續獲取市占率。

在零售價格方面，發現iPhone 13和iPhone 13 mini在各國(美國、大陸和英國）的訂價折扣較大。然而英國和日本的訂價則高於平均，特別是iPhone 13 Pro和Pro Max。按當地貨幣計算，iPhone 13和iPhone 13 mini於大陸以及英國的折扣甚至更大。占Apple銷量最大的美國市場，電信商也提供了更大的折扣，特別是對iPhone 13 Pro和Pro Max部分，提供了至多達90~100%的換機折扣，而去年對於iPhone 12 Pro和Pro Max折扣只有40~80%。

分析師也點出，強勁iPhone13系列銷售有助抵消Apple-Epic法院裁決的潛在負面影響，目前預估iPhone 13 Pro和Pro Max合計占iPhone 13系列銷量的一半，潛在上檔空間來自於高價機種比重提高。估計iPhone的銷售需要增加13%，來抵消法院裁決的潛在最壞情況(約3-4%的營收影響)。目前市場共識預計2022年的iPhone出貨量為2.35億支，年增表現持平。