受惠於蘋果新機拉貨挹注，玉晶光(3406)第3季合併營收可望創下單季歷史新高，針對近期廈門新冠肺炎疫情及大陸限電政策風波，玉晶光表示，公司生產正常，至於第4季營運仍須視客戶拉貨狀況而定。

玉晶光因蘋果iPhone新機供貨比重增加，隨著蘋果新機拉貨啟動，玉晶光營收也展現成長力道，8月合併營收達20.4億元，月增23.82%，年增14.81%，首度突破20億元，創下單月歷史新高，累計1到8月合併營收為87.91億元，較去年同期減少3.49%。

玉晶光表示，如無意外，第3季合併營收有機會挑戰單季歷史新高。

針對近日廈門地區爆發新冠肺炎疫情，玉晶光表示，廈門疫情有影響主要是同安區，公司工廠在湖里區以及集美區，所以生產一切正常，未受疫情影響。

近來大陸大規模限電政策，衝擊產業鏈，對此，玉晶光表示，公司在廈門屬高質量、高科技及高附加價值的三高企業，當地政府會優先考量企業的需求，以利當地的整體發展，至於第4季營運仍須視客戶拉貨狀況而定。

目前玉晶光廈門廠區共有4座廠在運作，第5座廠部分開始生產，第4季可望正式加入量產，預計將增加約10%產能，台灣廠亦已部分投產，年底前可望全面量產，未來台灣廠將以生產LED閃光燈、VR及技術較高的感測鏡頭為主。

看好AR/VR等前景，玉晶光日前董事會決議再斥資4500萬美元(約12.6億元)新設「茂晶光電(廈門)有限公司」，為未來的擴產預做準備；玉晶光表示，新設「茂晶光電(廈門)有限公司」主要營業項目為光學鏡頭及其零組件之製造及銷售等，待投審會通過後，將以購買現有廠房為優先。