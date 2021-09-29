第九輪BNT已開打，一名女大生分享接種後的狀況，直言原本都好好的，回到家卻發現自己疑似尿失禁，內褲濕了一大片，但她先前並無漏尿問題，也不是分泌物很多的人，引發網友熱議，不少人留言建議原PO這樣感覺不太正常，還是快點去看醫生。另外，也有不少女網友反應，打完BNT後生理期就來的狀況，直呼根本就是催經針。

一名女網友昨在Dcard上發文表示，早上去打BNT疫苗，原本一切都很正常，接種完疫苗約1小時後，她回到家竟發現自己的內褲濕了一大片，讓她忍不住驚呼「是尿！是尿！是尿！幾乎快滲透褲子的量」。

女網友強調，她在打疫苗之前從來沒有漏尿的問題，也幾乎沒有分泌物，而且當天她打完疫苗回家，連一口水都還沒有喝。她才剛20歲就遇到這樣難以啟齒的問題，不知道大家打完疫苗是否有「尿失禁」的副作用？也求大家推薦尿布品牌。

不少網友看了嚇歪直呼「這是永久後遺症還是短期後遺症啊？」另也有許多網友建議原PO快去看醫生，因為先前都沒有特別聽過這個狀況，讓人感覺有點怪。「先不管這個，你應該先看醫生啊」、「趕快回診，這明顯不太正常吧」。

除了尿失禁的狀況外，也有許多女網友在Dcard上分享，打完BNT後生理期就來了。其中一位女網友日前發文說，她在9月25日打完BNT疫苗，隔天開始微微發燒，整個人昏昏沉沉的，到了第三天狀況好轉，但去上廁所卻發現生理期提前報到，「沒想到BNT不僅有防護力，而且還是催經針呢！」但除此之外，她一切安好。

網友們見狀紛紛留言說，「我也是打完隔天月經馬上來」、「打疫苗後生理期真的會來」、「我也是昨天打完BNT，今天月經馬上就來了」、「我是打完第三天生理期就來報到」、「打完生理期來了，提早了三天，真的是催經針」。

根據疾管署網站，16歲以上打BNT後常見的副作用為注射部位疼痛（84.1%）、疲倦（62.9%）、頭痛（55.1%）、肌肉痛（38.3%）、畏寒（31.9%）、關節痛（23.6%）、發燒（14.2%），但症狀多在數天內消失，提醒民眾若打完出現不適症狀，可就醫尋求協助。

另針對打疫苗後出現漏尿問題，台灣尿失禁防治協會分享一篇美國研究指出，1065位接種BNT與莫德納疫苗的受試者，有8人打完出現急尿症狀、3人出現頻尿症狀，1人解尿困難，顯示打疫苗後發生泌尿道症狀的比例很低。