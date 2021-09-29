東新國小日前完成海砂屋重建，北市議員李建昌接獲陳情指出，同樣有海砂屋問題的碧湖國小，卻只東補西修，沒有重建計畫，李建昌痛批，家長必須擔憂孩子在鋼筋裸露、粉塵紛飛、燈具搖搖欲墜的環境下上課，教育局此舉根本是罔顧學生生命安全。

家長憂碧湖國小海砂屋問題嚴重，學生在鋼筋裸露的教室上課，恐有安全疑慮。（李建昌提供／游念育台北傳真）

近年全台學校驚見高氯離子的「海砂屋」校舍，李建昌發現，碧湖國小早已提報忠孝樓的校舍改建計畫，並在2019年就編列連續預算約1531萬，但原本拆除改建計畫卻延宕至今，仍未送進都審會討論，一但有家長反映，教育局僅表示，定期結構補強美化就夠了。

碧湖國小家長代表，曾向校方反映油漆粉塵飛落到學生食物的問題。（李建昌提供／游念育台北傳真）

李建昌質疑，如果每年修補就有用，為何還會有鋼筋裸露的問題，教育局堅稱安全無虞，學生上課的四維樓和八德樓5年內不能改建，因已做過耐震補強工程，李痛批，「這根本是在打高空，罔顧學生生命安全」。

李建昌指出，碧湖國小家長代表，曾向校方反映油漆粉塵飛落到學生食物的問題，甚至燈具還有崩落的危險，盼校方能更換教室，竟得到校方回應指出，校內許多大樓都是40多年的海砂屋，換教室不是不可行，但空教室的狀況也不一定好。

李建昌感嘆，一個首都的校舍竟如此克難，學生不僅要忍受粉塵紛飛，還要小心頭上的燈具、水泥塊，擔心上課上到一半會不會砸下來，教育局竟給不了學生安全的學習環境。

碧湖國小教務主任劉秀真回應，針對有粉塵等問題的教室，已在中秋節時改善完成，目前沒有接到有學生反映有粉塵掉落問題，至於是否希望學校改建，劉指出，這也不是學校能決定的。

北市教育局表示，教育局在學期開始前，會要求各校組成巡檢小組校園設施安全檢視，碧湖國小發生粉刷層飄落、鋼筋外露問題，已利用中秋連假期間招商完成修復。

至於碧湖國小忠孝樓因氯離子含量較高，且混凝土劣化情形嚴重，教育局指出，目前該棟樓已不做為教室功能，改建案已完成先期規畫報告，辦理都市設計準則核定後，將辦理設計建築師徵選作業，預定2025年完工啟用。