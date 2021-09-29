東京帕運日前落幕，我國選手拚戰精神令人感動，總統府今天下午3點將為相關人員舉辦東京帕運「台灣英雄勇者無敵」派對，蔡英文總統感謝選手在賽場上全力奮戰，以及教練、後勤團隊及裁判的協助與付出。並邀民眾「分享帕運英雄的榮耀，為他們喝采」。

蔡英文在臉書貼出派對時間，在今天下午3點至4點，她說，今天下午，我們將在總統府舉辦東京帕運「台灣英雄勇者無敵」派對，以隆重、溫暖的方式，迎接我們的代表團成員，感謝選手在賽場上全力奮戰，以及教練、後勤團隊及裁判的協助與付出。

她請大家一起加入直播，分享帕運英雄的榮耀，為他們喝采！總統府將以「Our Heroes！台灣英雄勇者無敵」為構想，邀請帕奧代表團，包含選手、教練、後勤團隊、裁判等43人來到總統府。

總統府發言人張惇涵表示，為迎接台灣英雄蒞臨，獻上最真摯的感謝，台灣英雄搭乘專屬禮車將直駛至總統府正大門車廳下車，進入總統府後，由國防部三軍禮兵搭起象徵榮耀的「劍門」，以最隆重的方式迎接所有帕運英雄們的到來。英雄們陸續抵達府內後，將由專人導覽府內空間並與拍照留影。

蔡英文和副總統賴清德預計下午3點半會見相關人員。總統府也安排隆重的表演歡迎台灣英雄的到來。蔡英文總統將在賴清德副總統、行政院長蘇貞昌等陪同下，以敞廳為主場地接見帕奧代表團；也分別準備了特別的小禮物，獻給我們的台灣英雄們。

活動最後，蔡英文、賴清德、蘇貞昌等人，將與所有台灣英雄在敞廳與國旗合照，感謝所有台灣英雄及協助單位的努力及付出，讓世界透過東京帕運，再次看見台灣，也讓國人感受到帕運英雄的鬥志與生命力。

張惇涵表示，基於防疫考量，此次相關規劃皆依照中央流行疫情指揮中心的防疫相關指引。同時，為了方便選手們在總統府的移動，當天的所有的動線均設置無障礙空間。

他說，今天下午的接見活動，將會在蔡總統、賴副總統、蘇院長、行政院、教育部、中華民國殘障體育運動總會、中華文化總會的社群平台直播。請國人透過線上收看直播，再次為台灣英雄打氣加油。