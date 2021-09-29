「翡翠原水管工程」翡翠段隧道今完成貫通。

2015年蘇迪勒颱風來襲，造成南勢溪土石崩塌，新店溪有如泥漿黃河，民眾被迫飲用濁水，北市府推動「翡翠原水管工程」，直接取用自翡翠水庫的水，保障自來水水質。市長柯文哲今出席翡翠段隧道貫通儀式，強調未來不管是颱風或強降雨，可供應給大家乾淨的自來水。

柯文哲今慰勞施工團隊，並主持隧道貫通儀式。他說指出，今年在中南部、新竹都有缺水問題，但台北沒有發生，要感謝前總統李登輝當市長興建翡翠水庫，還有很多市長幫忙，另外翡翠水庫水土保持很好，要感謝中廣董事長趙少康在當環保署長時對翡翠溪上游有相當嚴格水土保持管制。

柯文哲指出，2015年8月有蘇迪樂颱風，南勢溪混濁，當時南勢溪濁度達到3.9萬，但由於下游淨水廠只能處理6千度濁水，處理能量不足，由於翡翠水庫在北勢溪，北勢溪水土保持好，但南勢溪水土保持沒那麼好，每次下雨南勢溪會變濁，而淨水場在兩條溪的下游，因此水管從翡翠水庫引導至淨水場，就可解決掉此問題。

柯文哲說，這也要感謝副總統賴清德當行政院長時，該工程經費20億，賴說可以出8億，「好、成交」他自己出12億，所以將來完工，翡翠水庫的水可以直接送到淨水場，不會造成濁水問題，日後翡翠水庫有57％是新北用的，這是百年基業，可以供應台北市民乾淨自來水。

被媒體問及該工程完工後對於2022、2024聲望有沒有提升？柯回應，面對問題是解決問題第一步，這條專管是為了確保北台灣遇到強降雨、颱風，還是可以供應乾淨的自來水，這是百年基業，所以該做就做。

由於工程完工後柯文哲已經卸任，對於誰能延續他的政策，柯並未正面回應，僅說若要這樣講，大的批發市場都是他任內開工、下個市長剪綵，這也是台灣工程很難做的原因，因為大家不能剪綵就不想做，他的態度是該做的就做，環南、果菜市場等，皆在他任內開工。

媒體追問，誰有能力接下重擔？柯文哲說，「台北市民決定」，最後他也自誇，不管怎麼樣，有柯文哲這個市長以後大家都很難當，因為他都七點半上班，以後的人都很痛苦。

北水處補充，「翡翠原水管工程」分為翡翠段及龜山段2段隧道，目前上游翡翠段隧道已在今天完成貫通，對整體工程而言是重大里程碑，隧道全長約2.8公里，斷面內徑為4.5公尺，取水量達每日270萬噸，預計2024年將龜山段貫通後，全線完工後可直接取用翡翠水庫的水，保障自來水水質的穩定。