知名武俠導演張鵬翼日前因胃癌病逝，享壽80歲，留下《刀魂》、《楚留香》等膾炙人口的影視作品。醫師提醒，胃癌好發於50歲以上男性，胃鏡檢查是早期發現胃癌的唯一辦法，若有抽菸習慣或家族史，建議定期安排篩檢。

衛福部統計，胃癌在國人10大癌症死因排名第8名。北投健康管理醫院副院長梁程超指出，胃癌好發於50歲以上，以男性居多，且年長者罹患萎縮性胃炎機率較高，而萎縮性胃炎被認為與胃癌有關聯。

不僅如此，台灣每年新增逾3500名胃癌患者，逾8成都有幽門桿菌感染問題。梁程超提醒，國際癌症研究機構（IARC）已於1994年將幽門螺旋桿菌列為第一類致癌物，民眾因不小心吃下遭污染的食物或飲水而感染；幽門螺旋桿菌會分泌出破壞胃黏膜保護功能的物質，導致胃部發生各種病變，包括胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎、胃癌等。

胃鏡檢查是早期發現胃癌的唯一方法，但許多民眾排斥做胃鏡，梁程超表示，目前無痛腸胃內視鏡技術普遍且成熟，過程舒適且安排一次還可同時檢查到食道、胃、腸道。他建議民眾40歲成人健檢時，可考慮為自己安排第一次胃鏡檢查；若有抽菸習慣、胃癌家族史及高風險族群，建議提早安排胃鏡檢查，並務必做到定期篩檢。

另外梁程超提醒，若發現感染幽門桿菌，務必聽從醫師建議積極治療，可降低消化性潰瘍及功能性胃部不適，更減少胃癌發生的風險。此外，他也提醒民眾均衡飲食、多吃蔬果、少加工食品、醃漬物及燒烤，並且養成良好生活作息，如有腸胃不適症狀應及早就醫，都有助於避免胃癌發生。