被控涉嫌強制猥褻求職女的台南市潘姓禮儀社業者昨晚留遺書輕生後，台南地檢署29日上午司法相驗時，由於沒有發現死者身體有外傷，經依現場及屍體狀態，認定死因為一氧化碳中毒；至於死者所涉及的刑事案件，檢方強調，將依刑事訴訟法不起訴。

上午10點50分左右，檢察官率法醫前往設在台南市立殯儀館的法醫相驗解剖中心相驗時，死者的妻子及女兒也到場接受訊問，但臉色哀戚、不發一語。由於家屬對死因沒有意見，檢方相驗完畢也依規定開立相驗屍體證明書。

法界指出，根據刑訴法規定，被告死亡後，他所涉及的強制猥褻求職女案件，檢方也將處分不起訴。

據了解，潘男被控強制猥褻求職女一事，在見諸媒體之前，府城殯葬界早已盛傳。指控潘男的女子告訴媒體，由於積欠銀行貸款30多萬元，想兼職增加收入，8月4日上午7點多前往潘男經營的禮儀社應徵面試時，因雨天身穿清涼的短袖、短褲，卻被潘男視為八大行業的上班小姐，趁機熊抱、襲胸，甚至還試圖觸碰下體。

當她明確拒絕潘男伸鹹豬手，並藉機離開現場後，事後潘男還傳猥瑣的文字訊息給她；當潘男得知女方提告後，更多次打電話要求和解，但她都沒有理會。

不料，28日晚間7點多，警方接獲報案，指南區某禮儀社內廁所有人尋短。當救護車到場時，雖然發現潘男已經沒有呼吸心跳，但仍將他送往新樓醫院搶救，可惜仍回天乏術。事後，員警在現場找到潘男留下的遺書，並報請檢方司法相驗。

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