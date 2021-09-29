近年來因新冠肺炎疫情爆發，不少人都開始往郊外跑，而環境寬敞的登山運動便成為不少人的首選，隨之而來的登山網美照引來網友跟風，中國小姐香港賽區冠軍的女星曾淑雅稍早曬出自己穿著中空緊身小可愛爬山美照，但影片中她大膽爬上山坡邊的矮圍牆，一不小心就可能跌落山谷，遭部分網友指出是不良示範。

30歲的曾淑雅10年前參與中國小姐香港賽區比賽，最後一連獲得冠軍、最具人氣獎、最上鏡小姐三項大獎，近年則簽入無綫電視成為旗下藝人，曾演出電影《失戀日》、電視劇《陀槍師姐2021》等，174公分高的她擁有33C突出上圍，被媒體封為長腿女神，近年來她因愛爬山，又多了山系女神封號。

曾淑雅爬山邊圍牆，被指太危險。（圖／翻攝自jumbotsang IG）

2014年網上瘋傳疑似曾淑雅的不雅照，照片中一名神似曾淑雅的女子正在床上跟另一名男子親熱，女方胴體曲線全看光，膚色、髮型和下半臉都有些神似，但當時曾淑雅親上火線回應：「照片裡的人不是我」，更表示自己胸部上面沒有痣，但照片裡的女生明顯胸懷大「痣」。

今年6月，曾淑雅曬了多張在飯店喝下午茶的美照，引來網友質疑是「男友視角」，但她否認有新戀情，表示照片是媽媽拍的，「媽媽表示最想喝女婿茶」。近日天氣轉涼，她曬出登山爬圍牆的影片，寫下：「入秋，是準備上山的日子」，網友回應：「看了都覺得好驚險」、「太危險啦！不要當傻網紅」、「危險分子」、「很美，但要小心」。

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