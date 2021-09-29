法務部行政執行署台中分署受台中地方檢察署囑託，今天進行變價拍賣法拉利（FERRARI）、瑪莎拉蒂（MASERATI）、BMW等3部進口名車。其中有會動的藝術品之稱的超跑法拉利F12 Berlinetta最受矚目，2015年出廠車款以690萬元標出，不到新車價1761萬元的4折；BMW118i則以75萬8888元拍出，現場圍觀民眾不禁大呼：「太划算了！」。另，瑪莎拉蒂流標。

法務部行政執行署台中分署受台中地方檢察署囑託，今天進行拍賣法拉利（FERRARI）、瑪莎拉蒂（MASERATI）、BMW等3部進口名車。（陳淑芬攝）

行政執行署台中分署以拍賣採通訊及現場投標併行拍賣，拍賣會場今天一早就有不少車二手商及民眾等人到場關心，還有開著豪車的年輕人一來就鎖定詢問該輛法拉利，在通訊投標部分共有7件，全部鎖定低價53萬元起標的BMW118i。

法務部行政執行署台中分署受台中地方檢察署囑託，今天進行拍賣法拉利（FERRARI）、瑪莎拉蒂（MASERATI）、BMW等3部進口名車。（陳淑芬攝）

1名遠來台北來的林姓民眾很高興的觀賞車輛，他興奮地說：「實在太超值了」，他鎖定該輛瑪莎拉蒂現場投標；1名現場投標的男性民眾低調則說：「只是想買來代步啦！」

拍賣會以BMW118i開拍，除了通訊投標外，另有14人現場投標，共有21人投標最為搶手，最低投標價53萬元，最後由康姓民眾以75萬8888元得標。備受矚目的法拉利F12 Berlinetta，有4人現場投標，最低投標價為646萬元，由呂姓民眾以690萬元得標。

至於瑪莎拉蒂GranTurismo MC Stradale雙門跑車則僅現場1人投標，但因保證金以個人支票不符合規定，而視同廢標，造成該車流標。

拍賣豪車分別為超跑法拉利F12 Berlinetta，為2015年出廠、里程數1萬2572公里，最低投標價為646萬元、保證金270萬元，法拉利名車新車價要價1761萬元起；瑪莎拉蒂GranTurismo MC Stradale雙門跑車，出廠新車價為855萬元起，最低投標價為194萬元、保證金80萬元，2015年出廠、里程數為3萬7248公里；BMW 118i，新車出廠價166萬，拍賣車輛里程數僅2萬6051公里，最低投標價53萬元、保證金22萬元。

該3部拍賣車輛是台中地檢署在2年前偵破跨國詐欺案，檢方破獲主嫌鍾志豪設在美國加州的詐欺機房，並搜索鍾男在中市住處，查扣此3輛豪車及名錶等高價奢華品，逮捕22名成員依違反組織犯罪防制條例等罪嫌起訴，而鍾男及其女友目前在逃，司法單位已發布通緝中。