陳冠希脾氣火爆不羈，曾惹出不少風波，在豔照門發生後，他淡出演藝圈定居洛杉磯，遇見超模秦舒培被徹底收服，生下1女「Alaia」，如今將家庭都擺在第一位，過去的負面形象終於慢慢洗白，最近也有網友發現，秦舒培疑似悄悄懷了第二胎。

陳冠希昨(28日)在IG曬出和秦舒培的合照，2人站在湖泊前相擁，依偎著對方，露出燦爛笑容，看起來十分恩愛，他也在文中寫下：「HE AND SHE / SHE AND HE（他和她／她和他）」，卻有網友發現，秦舒培穿著寬鬆長版上衣，小腹還疑似凸起，陳冠希也將手放在愛人的肚子上。

網友懷疑，陳冠希和秦舒培是否要迎來第2胎，照片中只有他們兩人，陳冠希所說「他和她／她和他」似乎意有所指，在貼文曝光後，立刻掀起熱議，不少網友都直呼被閃瞎，也有網友當起偵探：「是二胎了嘛」、「是不是舒培又懷上了」、「是不是要說恭喜了」。

事實上，陳冠希女友名單落落長，偏偏被秦舒培收服，讓許多人十分好奇秦舒培的魅力所在，她不僅將陳冠希捧在手心寵，常常給對方驚喜，也時不時就稱讚對方，曾在陳冠希生日時送他機票，直接帶喜歡北極熊的陳冠希去北極看，小倆口在一起後，陳冠希的火爆脾氣也因此收歛不少。