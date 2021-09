陳冠希脾氣火爆不羈,曾惹出不少風波,在豔照門發生後,他淡出演藝圈定居洛杉磯,遇見超模秦舒培被徹底收服,生下1女「Alaia」,如今將家庭都擺在第一位,過去的負面形象終於慢慢洗白,最近也有網友發現,秦舒培疑似悄悄懷了第二胎。

陳冠希昨(28日)在IG曬出和秦舒培的合照,2人站在湖泊前相擁,依偎著對方,露出燦爛笑容,看起來十分恩愛,他也在文中寫下:「HE AND SHE / SHE AND HE(他和她/她和他)」,卻有網友發現,秦舒培穿著寬鬆長版上衣,小腹還疑似凸起,陳冠希也將手放在愛人的肚子上。

網友懷疑,陳冠希和秦舒培是否要迎來第2胎,照片中只有他們兩人,陳冠希所說「他和她/她和他」似乎意有所指,在貼文曝光後,立刻掀起熱議,不少網友都直呼被閃瞎,也有網友當起偵探:「是二胎了嘛」、「是不是舒培又懷上了」、「是不是要說恭喜了」。

事實上,陳冠希女友名單落落長,偏偏被秦舒培收服,讓許多人十分好奇秦舒培的魅力所在,她不僅將陳冠希捧在手心寵,常常給對方驚喜,也時不時就稱讚對方,曾在陳冠希生日時送他機票,直接帶喜歡北極熊的陳冠希去北極看,小倆口在一起後,陳冠希的火爆脾氣也因此收歛不少。