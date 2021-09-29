即將卸任的日本首相菅義偉上周訪美出席四方安全對話（the Quad）峰會。

即將卸任的日本首相菅義偉，上周訪美期間與美國總統拜登進行了10分鐘的首腦會談，不過日媒共同社指出，原本日方預定會談會持續30分鐘以上，但因為美國第一夫人吉兒意外在場，讓日方措手不及，菅義偉也「幾乎沒能提及」台灣等政策議題，日本內部人士指出，因為菅義偉將下台，已經被拜登「看輕」了。

日本首相菅義偉上周訪美，24日與拜登在白宮舉行日美首腦會談，他當時和拜登會談了約10分鐘，美國第一夫人（Jill Biden）也在場，雙方除了表達日美同盟重要性不變的立場外，由於菅義偉已在9月初表明不尋求連任，拜登也藉機對菅義偉表達感謝，甚至表示菅義偉是「很重要的存在」，卸任首相後拜登會感到「很寂寞」等語。

不過根據日本共同社28日獨家報導，在日方的感受中，這場首腦會談似乎驚訝多過溫馨。

報導引述日本政府多名消息人士，指出日方原本預計會談會進行30至40分鐘，而且會是正式的會談，不過當菅義偉一行人抵達白宮的會談場所時，卻見到拜登及夫人吉兒一同前來迎接，這讓日方感到「很驚訝」，因為在外交磋商場合中，如果和議題無關的夫人也在場，將難以提及敏感問題。

消息人士形容，拜登夫婦互動親密，在這種情況下菅義偉提前準備的包括台灣問題在內等政策議題「幾乎沒能提及」。

另一名消息人士也透露，原本日方以為吉兒會在之後才加入，「流程不一樣。」

最終由於拜登讓夫人吉兒在場的做法出乎意料，菅義偉無法深入話題，兩人的會談因此僅持續了短短10分鐘。

對於菅義偉未能與拜登進行正式會談，自民黨相關人士認為，因為菅義偉先前「已經表明將卸任」，「被拜登看輕了」，無法否認已經給美方「跛腳鴨」的印象。

針對日美首腦會談僅進行10分鐘，日本外務省解釋，「由於美方的日程安排而進行了短時間懇談。」