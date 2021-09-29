國發會主委龔明鑫今天表示，明年經濟成長非常可能超過6％，因此，「基本工資調漲幅度可以大一點」，對於內需受衝擊產業會有配套，增加的額外負擔會由政府負擔。

龔明鑫指出，經確認是受困的產業，政府會幫忙吸收額外的負擔，因為店家受到疫情影響比較大，負擔能力比較弱，政府一定會有配套。

龔明鑫強調，「明年基本工資調幅可以大一點」，但尊重基本工資審議委員會的決定，由於明年GDP不錯，往幅度大一點方向思考。

龔明鑫中午接受廣播媒體專訪時，作上述表示。勞動部將在10月8日召開基本工資審議委員會，討論明年基本工資調升幅度。原本受本土疫情重創的內需產業已開始回溫，加上五倍券刺激下，今年經濟成長率有望突破6％，據了解，明年基本工資將採高調幅，調幅更上看6％。

知情官員透露，勞動部希望在合理範圍內儘可能調高基本工資；但考量部分受到疫情衝擊產業，目前評估提供補貼或延遲調升兩種方式。