兒保楷模張靖欣（左）及郭陽山，支持兒少保護與家扶的服務，認真與真摯不遺餘力付出。（南台中家扶提供）.

楊淑金女士是專業保母，擔任幹部備感壓力，閒暇之餘與好友一起投入公益服務。（南台中家扶提供）

陳鎮文為冠廷文教機構負責人，長期關注學童教育議題，民國103年獲頒台中市好人好事代表。（南台中家扶提供）

防疫優先避免群聚前提下，家扶基金會「2021全國扶幼感謝暨表揚大會」活動停止辦理，由各家扶中心向獲獎者表達感謝，南台中家扶今年共有6位獲獎接受表揚，包括10年資深扶幼委員林石清和陳鎮文、扶幼楷模台中聖壽宮、兒保楷模張靖欣及志工楷模楊淑金女士等，感謝長期 幫助弱勢家庭過難關。

南台中家扶主任王金敦表示，感謝社會上眾多有力人士，默默用自己力量為弱勢兒童與家庭送暖，一點一滴幫助他們累積自立能量。目前中心服務1000戶家庭，1500位孩子，受疫情影響，服務的戶數及童數也增加不少，鼓勵更多民眾出錢出力給予關懷。

林石清是禾明生化科技有限公司常務董事，自民國77年迄今擔任家扶國外認養人已達33年，在公司業務及社團網絡擴展常想到如何將家扶結合在其中，全力投入關懷弱勢及孩童教育；長年熱心公益造福家扶，深信投入家扶及公益教育是一輩子志業。

陳鎮文為冠廷文教機構負責人，長期關注學童教育議題，民國103年獲頒台中市好人好事代表。本身很喜歡孩子，投身補教業的他，最常被家長說：覺得陳鎮文老師比他們自己還愛他們的小孩，可見他在專業領域的付出深獲家長認同及信任，運用自身人脈經驗將多元資源導入中心扶幼工作。

張靖欣女士與郭陽山先生是專業戲劇工作者，長期投身舞台戲劇表演、指導並參與關懷弱勢、社會議題，他們擔任劇團的導演和監製，與社工一起陪伴對戲劇毫無經驗的成員，學習、體驗戲劇，共同了解和支持兒少保護與家扶的服務，認真與真摯不遺餘力付出。

楊淑金女士是專業保母，在2000年加入台中家扶保母聯誼會，服務期間擔任慈幼隊財務長、總務組組長、副隊長的職務，雖擔任幹部備感壓力，她總是接受挑戰不斷突破自己，過程中學習如何與人相處和解決事情，閒暇之餘與好友一起投入公益服務。