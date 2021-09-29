鴻海(2317)旗下FII工業富聯(601138.SH)加速跨國知識產權（IP）布局，迄今在全球13個國家地區已取得4966件專利，其中針對工業互聯網、雲運算及通信及行動網路設備等三大核心業務領域，已分別取得超過300件、1300件及3500件專利，且目前仍持續增加中。

2021大灣區工業互聯網峰會於27日起連3天於深圳舉行。工業富聯28日下午以「工業互聯網知識產權保護與創新」為題舉行分論壇，探討全球知識產權（IP）經濟新業態下，企業如何做好知識產權護城河，確保產權攻守價值極大化，以全面實現企業持續發展。

工業富聯在論壇中首度公布全球知識產權布局成果，首席法務長解辰陽表示，工業富聯目前專利布局包括中、美、德、法、日在內的全球13個國家地區，合計取得的專利總數已達4966件，且仍持續增加中。

解辰陽指出，針對工業富聯的核心三大業務項目，工業互聯網領域專利超過300件、雲運算領域累計超過1300件、通信及行動網路設備領域累計超過3500件，高價值專利資產占比持續提升。

解辰陽說明，工業富聯在工業互聯網上的技術創新，已從硬體走向軟體，目前累積的超過300件工業互聯網相關專利中，已涵蓋應用層SaaS、平台層PaaS、基礎層IaaS和邊緣層數據採集等4個層面。

散熱技術則為雲運算及數據中心不可或缺的關鍵技術。解辰陽指出，貴州綠色隧道是全中國大陸第一個獲美國綠色數據中心建築LEED最高等級白金級認證的專案，尤其在節能與節水部分更獲得滿分，主要運用在伺服器液冷技術、浸沒式技術等關鍵領域的188件專利。

而工業富聯在5G相關領域的專利申請年增逾70％，技術涵蓋相關的雲、網、端相關硬體設備和軟體產品，並推出全球首款為工業互聯網設計的5G小型基地台。針對智慧穿戴終端設備掌握近百件專利，其中VR/AR相關技術占比逾三分之一，已提前為可能商機打下基礎。

工業富聯在論壇當天亦舉行知識產權管理委員會揭牌儀式。解辰陽表示，公司堅信最頂尖的知識產權管理是打通兩端，一端是好的想法、另一端是頂級商業價值，工業富聯要打通兩者間的連接，進而協助公司獲得全球化時代不可替代、無法複製的先發優勢。