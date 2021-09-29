中興保全科技旗下國雲停車，今年下半年路邊停車格委外開單業績告捷，一舉拿下公部門兩大標案，金額達億元以上，總計增加3萬4千個停車格，未來路邊停車開單營運模式將引進地磁感測式智慧停車開單系統，以減化人工作業。

國雲停車迄今全台已有55場實務營運經驗，台中以北市佔七成，全台營運中的路邊停車格超過10萬個，堪稱全台市佔第一的委外營運商，亮眼的業績表現可望大幅挹注營收，達到近5年業績雙位數成長的目標。

國雲停車董事長林治方表示，受惠於物聯網技術逐年成熟，即便是日常的路邊停車格管理也可導入智慧科技，進而提升路邊停車格管理效能、並減輕人力負擔。

國雲表示，部份履約區域針對公托機構與貨車卸貨等特殊停車格設置217個智慧停車柱，除了利用AI車牌辨識系統，來偵測車輛的停放，在收費時段實施無紙化的開單作業，智慧停車柱也支援悠遊卡與第三方支付，讓民眾繳費更方便。

在路邊停車的智慧化服務上，目前國雲在台北、台中等均設有地磁停車格，預計今年下半年到明年第一季，全台可望再建置2萬顆地磁感測設備，除了在新北設置智慧停車柱搭配科技執法，未來也希望推廣到其他縣市，相信在智慧停車服務助攻下，近5年業績可望達到雙位數穩健成長的目標。