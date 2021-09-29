圖為蔡英文總統。（資料照/范揚光攝）

根據《美麗島電子報》最新的民調指出，民眾對總統蔡英文的信任度降至47.8％，較上個月減少7.3個百分點；不信任度則是46.8％，較上月增加5.5個百分點，其中，年輕世代對蔡的信任度下滑、不信任度增加。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，蔡英文在年輕世代的信任度、滿意度，顯然已出現嚴重危機，若不設法堵住，整體支持度隨時有雪崩風險。

該民調以「年齡」交叉分析，發現「20-29歲」年輕世代對蔡英文的信任度從上月的62％，降至47.4％，驟減14.6個百分點；不信任度從33.2％，增加至46.1％，遽增12.9個百分點。吳子嘉說，一來一回等於少掉將近3成年輕人對她的信賴，這比今年6月疫情嚴峻時的情況更糟（當時「20-29歲」對蔡的信任度為52.9％、不信任度40.2％）。

吳子嘉分析，年輕世代顯然不是因為「不滿疫苗政策」而對蔡英文失望，到底真正原因為何，有待執政團隊盡快找出答案，整體而言，府、院、黨在此次國政民調，均出現明顯的危機訊號，其中，蔡英文在年輕世代的信任度、滿意度，顯然已出現嚴重危機。

吳子嘉認為，年輕人的支持是支撐蔡英文民調地板的關鍵基礎，如今破口已現，若不設法堵住，整體支持度隨時將湧現雪崩風險。