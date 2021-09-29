今年三月，國內機車龍頭品牌光陽KYMCO 發表全面升級的IONEX 3.0車能網系統，並向外界宣告，將以最快速度，擴充電池交換站。這幾個月以來，台灣雖然歷經疫情肆虐，但光陽在建置能源補充站的腳步未曾停歇，昨日(9/28)在台中秀泰廣場站前站S1館，特地舉辦「第500站」啟用儀式，光陽董事長柯勝峯受訪時也表示，目前光陽仍以一天7站的「極速佈建」，預計年底前達成1000站的規模；同時作為IONEX 3.0的旗艦車款S7R，也在同日首度提供給媒體於麗寶賽道試乘，光陽董事長柯勝峯也下場小試身手。

光陽董事長柯勝峯（圖左）與秀泰集團總經理廖偉銘（圖右）共同出席IONEX換電站第500站開通儀式，未來將以一日7站的速度極速佈建換電站，達到年底破千站的目標。(圖/中時新聞網攝)

目前光陽仍以一天7站的「極速佈建」，預計年底前達成1000站的規模。(圖/光陽提供)

IONEX 3.0換電站建置以六都為主，另外南投縣7座以及彰化縣52座為六都之外擁有較多換電站的縣市，其中，新北市、高雄市及台中市已達百座。針對換電站佈建，光陽董事長柯勝峯受訪時表示，光陽認為「生活之所需，換電之所在。」

本次舉行的第500座換電站啟用儀式，座落於台中秀泰影城站前店，位居台中站前商圈，更是交通樞紐，亦符合光陽對於換電站建置必須貼近生活的理念。除了秀泰影城之外，光陽已與多家民生所需的連鎖企業達成合作，包含萊爾富、中華電信、家樂福、富邦產險、中油加油站、7-11、車麗屋等超商、賣場與加油站等，都將能看到IONEX 3.0換電站的身影。

值得一提的是，在國內疫情趨緩之際，換電站的建置由過去一日4至6站的速度，提升到每日7站以上，預期在年底將會突破1000站，其中，增加數量最多的將是台中市，預期可達198站，成為全台最多IONEX 3.0換電站的城市，其次依序為新北市167座與高雄市165座。

目前IONEX換電站在全台已達546站，預計年底將可突破千站。(表/中時新聞網製)

光陽積極建置換電站，無論平常日或假日民眾騎乘光陽IONEX電動機車來到台中秀泰生活站前店，享用美食、看場電影、休閒購物，返家時還可在IONEX換電站換個滿電電池，無里程憂慮，一路安全到家。(圖/光陽提供)

光陽的能源補充站能夠擴張的如此迅速，背後原因在於IONEX 3.0提供了便利換電站，與對手僅有需要額外申裝電源的大型換電站不同，IONEX 3.0的便利換電站只需使用一般商業用電，即可滿足所需，儘管便利換電站僅能提供5槽、4電池的設置，但其壁掛式設計，大幅降低安裝地點的限制，能夠更貼近民眾生活，故成為IONEX 3.0換電站增設的主力。目前已建置的546站當中，兩者以87:13的比例建置，有多達475站皆為便利換電站，而大型換電站則有71座。

IONEX 3.0車系中的旗艦車款「城市鋼砲」S7R首度提供給媒體試乘，光陽亦邀請多位職業車手共襄盛舉，展現S7R的強勁性能。(圖/中時新聞網攝)

除了宣布IONEX 3.0換電站達到500座的里程碑之外，當日的另一重頭戲，就是「城市鋼砲」S7R量產實車首度亮相，並且提供媒體於麗寶賽道及周邊道路進行試駕體驗，光陽董事長柯勝峯亦親下賽道體驗。S7R搭載7.2kW動力馬達，且是同級唯一具備ETS兩檔變速的電動速克達，以「城市鋼砲」做為開發理念，因此特別著重在城市當中常用的速域，僅需3.5秒，就能由靜止加速到時速50km/h，而極速也達到95km/h。

光陽董事長柯勝峯親下賽道體驗S7R，並對其加速性能讚不絕口。(圖/中時新聞網攝)

本次賽道體驗之路線為全長2.5公里的「追風賽道」，其中包含大角度彎道與直線加速道，S7R的性能在大賽道上可完全發揮，直線加速更可輕鬆破百，就算全力操駕後，電量低於30%，仍有破90km/h的尾速表現，優異性能令人印象深刻。

此外，S7R的加速感受與傳統油車相當接近，線性的輸出特性，可讓傳統燃油車主無痛轉換，唯一需適應的是能源補充方式不同，而光陽除了快速佈建IONEX換電站之外，也提供專人換電的尊榮換電服務，光陽董事長柯勝峯受訪表示，有多達九成車主在交車時就開通該服務，尤其在台北市精華區，在換電站建置上因土地取得較困難而受阻，更顯現該服務的價值。一般預料，接近油車的操駕感受、貼近生活的換電站再輔以更便利的專人換電服務，IONEX系列電動機車，將會是油車騎士踏入電動車領域值得考慮的選擇。