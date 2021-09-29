圖書館門口是誰在站衛兵？北埔鄉公所為打造鄉立圖書館活潑的入口意象，舉辦「小怪獸還書箱徵圖比賽」，從170件投稿作品中選出淺橘、藍及紫色3隻造型各異的小怪獸，日前製作成「小怪獸還書箱」放在圖書館入口很吸睛，大小朋友都說，太可愛了！還書也更方便了！

北埔國小學生陳禹彤設計「小怪獸還書箱」是個女生小怪獸，牠頭頂著一本打開的大書，身上還背著柿子書包、桐花配飾，結合北埔的特色，色彩豐富，獲得高年級組第一名。

新港國小學生陳衫羽的「黏黏怪獸」則是通體藍色，眼睛一大一小非常可愛，還有特殊能力，身上的黏性可以把書都黏過來收進還書箱裡，設計概念天馬行空，充滿奇思妙想，獲得高年級組第二名。

大坪國小學生黃友辰的「北埔小獸」，牠手拿著擂茶，可愛大頭配上古靈精怪的表情，細膩的用色筆觸，創造了一隻顏色搶眼又親切可愛的紫色小獸，獲得低年級組第二名的佳績。

這3隻小怪獸都被做成北埔圖書館「小怪獸還書箱」，並且可以替換造型面板，將會輪流駐守在圖書館一樓入口處，張大著嘴巴，等著大小朋友把書丟進牠的肚子裡。

鄉長莊明增說，公所4月舉辦「小怪獸還書箱徵圖比賽」，選出3個造型各異的小怪獸，製成還書箱成為圖書館的迎賓大使，成為兼具話題性和功能性的圖書館新設施。

北埔圖書館並推出「閱讀集點卡」與「怪獸在哪裡畫展」等小怪獸系列活動，讓大小朋友來借書、看畫展、找怪獸，並有集閱讀集章兌換小怪獸的徽章、小毛巾及帆布袋，帶動民眾多來圖書館看書還書，提升閱讀風氣。