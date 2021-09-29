因為疫情趨緩，小朋友無法出門玩耍也無法上學的日子終於結束，讓許多爸媽鬆了一口氣，知名作家宅女小紅已婚並育有2子，其中，6歲的長子今年剛上小學1年級，身為媽媽的她碰到許多沒遇過的難題，不時在臉書發文分享或求救，昨她分享孩子從學校帶回營養午餐發的整顆百香果，讓她納悶到底怎麼在校食用，掀起一大票家長分享災情，留言區儼然成為「爆料大會」。

宅女小紅因為長子剛上小學，很多事情都是頭一次遇到，因此最近經常在臉書求救，先前已有過如何讓孩子不要忘記或弄丟便當盒、新生介紹如何不曝光媽媽真實身分等問題，每每引發家長粉絲熱烈分享經驗與討論。

這回兒子又帶回謎樣的問題，宅女小紅昨天(9/28)在臉書po文，表示兒子吃營養午餐有附水果，他把食物原封不動帶回來，竟然是一顆圓滾滾完整的百香果，不禁拍照分享並表示：「其實沒要讓人當場吃是不？」果不其然立刻引發熱議，眾網友紛紛在留言區分享自己的離奇經歷。

宅女小紅的長子帶回一顆完整百香果。(取材自宅女小紅臉書)

很多網友表示自己或孩子也發生過類似的事情，「帶過一整個的火龍果、奇異果、鳳梨回家」、「以前教書的時候有發過芒果，然後根本沒人有辦法吃，結果都給班上一個同學帶回去，放學時他根本芒果富翁可以去黃昏市場擺攤」、「那天兒子還硬要用湯匙殺開百香果，被安親班老師強力阻止」，連國插馬來貘(Cherng)都留言，說自己國小拿過整顆楊桃，覺得困擾。

雖然有媽媽網友透露，其實老師那裡有水果刀可幫切，但多數「苦主們」表示，這些水果最終的命運都是帶回家，有網友就說這些都會變隔天的爸爸水果，「這一個月已經累積吃了兩顆百香果、一顆奇異果，無數蘋果與柳丁」，有網友揭露，之所以營養午餐會有整顆沒切的水果，是因為學校考量食安跟餐廚簽約，「不得提供截切的水果喔」。