台劇「俗女養成記」劇情探討大齡女性面臨生育的心理和生理壓力，女主角因更年期症狀至婦產科看診，女醫師為其檢測AMH，看劇觀眾多不知AMH是什麼？竹北市艾微芙國際生殖醫學中心主任楊文瑞指出，AMH可視為「卵巢庫存量」的指標，AMH濃度低落會不孕，目前已非大齡女子的專利！

楊文瑞說，「抗穆勒氏管荷爾蒙（簡稱AMH）」是一種醣類蛋白，AMH濃度則是預測卵巢功能的重要指標，很多研究報告顯示「卵巢庫存量」高時，AMH濃度愈高，取得的卵子較多，之後形成的胚胎也較多。

楊文瑞並說，AMH值能最早篩檢出卵巢的功能狀況，經由抽血就能得知，比其他預測方式更便利，若AMH的濃度是小於2.0，代表卵子庫存量已處於低水平，小於1.0則代表卵巢衰退，當濃度越趨近於0時，則越接近更年期。

AMH數值會隨著年齡增加而下降外，曾做化療或放射線治療、罹患卵巢巧克力囊腫及曾經接受卵巢手術等，也可能造成AMH濃度減少，濃度低落則會不孕。

楊文瑞指卵巢功能衰退已不專屬於高齡女性，年輕女性也可能因個人體質及工作壓力等因素，出現卵巢衰退而不自知。

她舉1名27歲正值適婚年齡的林小姐，卵巢早衰AMH只有0.7，幸早期檢測發現，提早進行凍卵療程，經由3次取卵手術，共收集10顆優值卵子冷凍，為未來存下「生育保險」。

楊文瑞建議有計畫生育的女性，最好及早檢測AMH了解自我卵巢功能，做好備孕規畫，若暫時沒有生育計畫，也能預先檢測了解自我卵巢狀況，當檢查發現卵子庫存量拉警報時，宜盡早凍卵，預先冷凍保留珍貴的健康卵子，才能掌握自己的人生。