岡山火車站前因捷運施工不慎損及自來水幹管，須緊急搶修，將影響岡山區、路竹區、阿蓮區、彌陀區、梓官區，停水戶數4萬8572戶。經濟部台灣自來水公司第七區管理處呼籲民眾提早儲水備用。

台水七區處說，因捷運工程承商新亞建設施作車站捷運基礎時不慎毀損該處1750mm管線導致漏水，需辦理緊急停水搶修。停水時間從9月30日上午8時至10月1日上午7時，合計23小時包含施工16小時及復水時間7小時。

受影響的包含岡山區(三和里除外)、路竹區(甲南里、甲北里、下坑里、竹圍里)、阿蓮區、彌陀區、梓官區，停水戶數共4萬8572戶。

至於水壓降低地區是路竹區(甲南里、甲北里、下坑里、竹圍里除外)、湖內區、茄萣區。台水七區處指出，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。