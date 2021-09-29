錢變薄了嗎？ 根據永慶房仲業者最新民調顯示，95％消費者現在有感受到物價上漲，而且有88％消費者預期未來一年物價水準會上漲，較第三季時的83％，上升了5個百分點。正因消費者擔心未來錢變薄，近期民眾想要買房抗通膨的情況明顯變多了！

隨著國內疫情趨緩，全國疫情警戒維持二級，全國防疫限制陸續鬆綁，加上疫苗接種覆蓋率逐步提升中，消費者恐慌情緒降溫，對於國內景氣看法正向樂觀。根據永慶房屋調查消費者對今年第四季國內景氣的看法，36％的消費者認為第四季國內景氣與第三季持平、維持不變，而33％消費者看好四季景氣，看好景氣比例較上一季上升14個百分點。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，雖5月中下旬本土疫情爆發，全國疫情警戒提升至第三級，各地同步加嚴、加大防疫限制，重挫消費者對於經濟前景的信心，不過，隨著疫苗施打逐漸普及，疫情受控的狀況下，加上國內經濟穩定復甦，出口表現亮眼，國內產業投資也持續增長，讓消費者對第四季國內景氣重拾信心，抱持正面樂觀的態度。

景氣變好了，然而民眾卻擔心錢愈變小了，根據永慶調查結果顯示，有88％消費者預期未來一年物價水準會上漲，較第三季時83％，上升了5個百分點；但認為未來一年物價水準不變及下降的受訪者都變少了，只有11％及1％，分別比上季少了4個及1個百分點。

至於民眾如何投資抗通膨？根據調查結果顯示，未來一年物價水準若發生通膨，受訪者可以複選，66％民眾會優先選擇不動產做為抗通膨標的的比例最高，其次是買股票佔37％，而買黃金及持有現金的比例為33％則居第三。

以上調查結果是永慶房仲集團在8月10日至8月24日以E-mail寄發給永慶房仲網網路會員與官網點入網路會員與官網訪客，共回收1860份問卷，有效問卷1378份 。