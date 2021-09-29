空軍F-16V戰機近日在演訓時發生罩艙罩飛脫、起落架突收起的意外事件，空軍司令熊厚基要求檢討飛安責任歸屬。今（29）日傳出，出事戰機所屬作戰隊隊長遭拔官調職，嘉義聯隊自聯隊長以下主官則皆遭行政懲處。空軍已證實此事。

8月11日清晨，空軍嘉義基地一架F-16V戰機（機號6698）進行飛行訓練任務，起飛離地後發生座艙罩飛脫，所幸未造成人員與戰機受損，座艙罩也在基地內找到。雖從起飛到降落僅短短7分鐘，卻是F-16戰機成軍以來首次發生座艙罩飛脫。

豈料8月23日，嘉義基地又有一架F-16V戰機，在起飛前執行檢查時，因人為疏失造成主起落架收起戰機輕損，空軍調查後，初步為工作不慎引起的意外。

8月31日清晨，一架F-16V雙座機在屏東佳冬戰備跑道，為9月中旬的漢光37號演習進行操演時，不慎滑出跑道，機頭插入土裡，所幸人員都安全。

飛安狀況頻傳，空軍表示，司令嚴斥相關單位、未能謹守並嚴格各項飛安工作守則，隊長必須負起相關違失連帶責任。