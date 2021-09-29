面對即將到來的大陸「十一」國慶假期，旅遊業者預估市場或將比中秋節更加回暖。據同程發布報告指出，今年「十一」黃金周期間，全大陸國內遊人數將達6.5億人次，恢復到2019年同期8成以上。再從旅行平台數據來看，遊客提前預訂旅行產品的時間縮短，中短途旅遊相對更受青睞，不少人選擇小距離的跨省旅遊。

據21世紀經濟報導引述同程研究院首席研究員程超功表示，今年以來大陸國內遊客出行半徑普遍縮短，已成為疫情下的出遊常態，「十一」期間由於假期較長，國內中長線旅遊較中秋小長假會有明顯增長，但較疫情前的「十一」黃金周占比仍有下降。

目前正在廣州上大學的徐子淳（化名）就說，受到疫情影響不敢去太遠的地方。因此選擇武漢作為旅行目的地，因為大城市的接待能力強，旅行體驗感不會太差。

從機票飯店預訂來看，由於「十一」黃金周假期較長，周邊短途遊、國內中長線出遊及探親等各類出行需求旺盛。較稍早中秋小長假，機票平均價格上浮10％左右。攜程平台最新數據也顯示，預訂國慶景區門票的訂單量與2020年同期相比增長超過3成，周邊飯店的訂單占比更高於2020年同期。

但疫情對「十一」旅遊商機還是有所衝擊。一家專門做當地深度旅遊的旅遊服務商工作人員李夢（化名）透露，零星疫情對旅遊訂單影響仍明顯，正常年份國慶日的收入能夠占到公司收入30％到40％，今年預期僅占10％，暫時無法指望今年公司業績在國慶回血。