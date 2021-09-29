恒大債務風暴難解，外媒爆料北京當局已要求國有企業或房地產商收購部分恒大資產，以降低恒大財務危機向外影響的可能性，消息人士也透露，政府不太可能以救助的形式直接干涉並解決恒大的危機，但可能會用較低調的方式進行。

路透社報導，恒大今有一筆4520萬美元（約新台幣12.5億）境外債券利息到期，目前恒大官方並未公布相關還款計畫，且恒大上周四也未支付8350萬美元（約新台幣23億）的債券利息，兩筆利息總金額高達1.28億美元（約新台幣36億），不過恒大這兩筆利息都有30天寬限期，代表他們仍有時間進行債務協商或處理。

恒大債務危機持續延燒，外界關注大陸當局的態度，報導引述消息人士的說法表示，北京當局要求國有企業與房地產商購買部分恒大資產，被點名的企業包括萬科、金茂控股及華潤等集團。

報導點出，北京希望透過接手部分資產，降低或避免恒大財務風暴向外延伸，甚至引發其他產業的崩跌，造成整體金融市場出現陷入危機，有知情人士也透露，少數國有企業已經對恒大在廣州的資產進行詳細了解與調查。

國有企業接手恒大資產似乎勢在必行，舉例來說，由政府出資的廣州城市投資建設集團（廣州城投）有望收購恒大廣州足球俱樂部主場及周邊住宅。該體育場當初斥資19億美元（約新台幣532億）興建，可容納超過10萬人，是全世界最大的足球場之一。

消息人士也透露，恒大在廣州的核心資產，已經在商業與政治考量下安排潛在買家，且當局不希望只有少數買家競標該資產。不過即使國有企業收購恒大資產的腳步逼近，但相關單位都未證實此事，包括恒大、萬科、金茂控股及華潤等集團，甚至國有資產監督管理委員會都未回應相關傳聞。

報導分析，即使市場認為當局對恒大事件的處理態度相當低調，但從人民銀行承諾會保護房地產市場的消費者及國家資金投入股市的狀況來看，當局一直努力避免恒大問題影響金融市場秩序。