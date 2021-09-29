日本自民黨總裁選舉議員投開票現場直播。

日本自民黨總裁（黨主席）大選29日展開投開票，而最新結果顯示，4位候選人在第一輪投票中，都沒有獲得過半票數，因此將由得票數位居前兩名的河野太郎，以及岸田文雄進入第2輪決賽，勝出者將成為日本第100任首相。

據路透和日本媒體報導，第一輪開票結果顯示，候選人的得票數分別為：河野太郎255票、岸田文雄256票，高市早苗188票和野田聖子63票。

而日本選舉顧問分析認為，目前最看好的，是64歲的前自民黨政調會長岸田，預料他在第二輪投票中會逆轉勝，機率高達95%。由於自民黨在參院和眾院掌多數席，因此獲選的新任總裁，除了將成為第27任總裁外，也將在10月4日臨時國會首相指名選舉中，成為日本第100任首相。

日本自民黨總裁選舉共分2輪，第一輪由各地普通黨員及黨友投票，共折合382張「黨員票」，再加上自民黨國會議員每人一票的382張「國會議員票」，第一輪投票共計764票，候選人必須取得過半數的383票才能順利當選。

如不能，得票數前2名的候選人則進入第二輪投票。第二輪投票中，「國會議員票」仍有382張，但黨員票則變為各都道府縣黨部各一張，共47票，總票數共429票，最終投票結果預計於日本當地時間下午3時40分左右出爐。