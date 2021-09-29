疫情期間要出國並不容易，有許多人都會透過Google地圖，來一探國外的美景，甚至經常在上面看見新奇搞笑，或是詭異嚇人的畫面。近日有網友使用Google地圖時，意外發現南太平洋海域上有一座神秘島嶼，它的右半邊竟被模糊處理，畫面曝光後立刻引起熱烈討論。

根據《每日星報》報導，最近有一名網友在使用Google地圖時，意外發現南太平洋上、玻里尼西亞群島中有一座神秘的小島，只要拉近查看就會發現，這座島只顯示出左半邊的衛星影像，右半邊則被模糊處理，詭異的現象讓這名網友嚇一大跳，急忙截圖下來、上傳到網路和大家分享，引發許多人猜測懷疑，這座小島上有著不為人知的陰暗秘密。

《太陽報》指出，這座小島是位於法屬玻里尼西亞的環礁，名叫「穆魯羅阿環礁（Moruroa）」，1966年到1996年期間，法國曾在這座環礁上進行多達181次的核試驗，據信其爆炸威力比1945年在日本廣島市所投放的原子彈還要高200倍，綠色和平組織（Greenpeace）的研究也發現，它甚至還汙染了祕魯和紐西蘭的水。

不過在1996年，當時的法國總統賈克席哈克（Jacques Chirac）下令拆除核試驗設施，關於核能的活動也就此停止；目前穆魯羅阿環礁不開放遊客進入，並且由法國軍隊看守，這可能就是島嶼右半邊被模糊處理的主要原因。