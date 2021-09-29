陸禁釋迦蓮霧打壓台？ 國台辦曝「有害生物」照片駁：曾多次提醒源頭管控未獲改善

大陸近日以檢疫為由，禁止我釋迦、蓮霧進口，衝擊農民，國台辦今天再公布介殼蟲照片，指出多次提醒台灣源頭控管，對此，農委會主委陳吉仲今天表示，「10月1日一定會提爭端解決」，請國台辦不要透過記者會公布照片，應把科學證據透過本來就有的管道包括海關總局、防檢局提供，「從來沒有收到今天公布的介殼蟲照片」，呼籲對岸要提供完整的科學根據。

陳吉仲表示，對岸提供給農委會不合格就是一張簡單的日期、檢疫輸入表，曾具體回應2次。以鳳梨釋迦為例，在去年10月提出精進措施、2月具體回應執行事項，今年鳳梨釋迦不合格率降至比去年還減少；在6月28日之前收到告訴有13件不合格的介殼蟲問題，7月實施精進措施，9月10日提供完整措施給他們，但對岸不願意坐下來討論，直接在9月19日片面決定，9月20暫停釋迦、蓮霧輸入，只要提供對岸措施，「他們卻往往做出與期望顛倒的政策」。

陳吉仲說，WTO規定所有發現介殼蟲直接薰蒸就可以輸入，但為何對岸與所有國際遊戲規則不一樣，應提供檢疫資訊給防檢局樂意，雙方可以坐下來把技術問題改善才是讓對岸消費者與台灣農民雙贏。