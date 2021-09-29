美股重挫，拖累亞洲日韓股市隨之下跌，台股今(29日)開低走低，台積電跌破半年線，收在580元，跌幅2.36%，拉低指數約118點，聯電、聯發科也跌逾3%，僅塑化股一枝獨秀，終場加權指數以16855.46點作收，下跌325.98點，成交值則放大至3234億元。

台股開盤以17127.86點開出，台積電ADR大跌3.66%，今開盤即大跌14元，開在580元，拉低指數百餘點，電子權值股一面倒，金融、傳產族群同步走跌，指數開低走低，不僅失守半年線，跌破萬七大關，連16900點都未能守住，尾盤一波賣壓，指數一度下探16800點關卡，狂殺逾360點。

聯電開盤下跌1.7元，以63.6元開出，終場收在63元，跌幅3.52%；聯發科開在940元，下跌17元開出，股價一路走低，收在913元，跌幅4.6%；大立光以2190元開出，收盤下跌2.03%，收在2170元；股王矽力-KY同樣開低走低，以4145元作收，跌幅達6.96%。

國際油價飆高至80美元，加以受惠大陸限電政策，塑化族群逆勢走強，台塑化開高走高，盤中大漲逾5%，亞聚、華夏漲幅皆逾6%，台塑、台聚也都穩在平盤之上。