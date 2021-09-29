成大醫學院與群創光電合作成立醫學影像中心，提升3D影像重建時與原始切割影像的準確度。（曹婷婷攝）

成大醫學院攜手面板大廠群創光電成立「醫學影像中心」，今天在成大醫學院揭牌，今後將結合群創光電裸視3D顯示技術，開啟3D醫學影像跨界研究，共同研發更精準的醫學3D影像技術。

「醫學影像中心」由副總統賴清德、成大醫學院院長沈延盛、群創光電總經理楊柱祥、成大校長蘇慧貞、副市長戴謙等人一起揭牌。賴清德說，上周五返回台南參加母校率台灣之先成立的第一座負碳排放工廠啟用典禮，今天又來參加醫學影像中心揭牌典禮，帶動台灣下一階段的科技產業重責大任，成大扮演關鍵角色。

成大醫學院院長沈延盛說，醫學影像中心開啟3D醫學影像跨界研究先河，醫界與科技業強強聯手。他說，大量及各式各樣的影像重建，可提高準確性和安全性，達到精準手術預測。

成大醫學院外科學科主任曾堯麟表示，目前臨床醫學影像軟體缺乏實際立體及空間感，對於經驗不足的年輕醫生，學習有限，3D影像重建無法做到影像獨立切割，需仰賴醫師專業判断，裸視3D顯示技術可望提升3D影像重建時與原始切割影像的吻合度與切割準確度。

成大醫學院指出，近年由於大體老師難以取得，加上虛擬技術蓬勃發展，人體影像解剖桌等模擬教學系統相繼推出，可模擬手術及侵入性治療，為醫學教育奠定更好基礎。

群創技術研發中心總處長楊秋蓮表示，醫師取得龐大三維分析資料，卻只能以2D影像方式呈現，最終還是需要醫師臨床經驗判斷，群創開發的裸視3D是一種光場顯示技術，搭配獨家開發Volume N3D演算法，可顯示至少±10 cm深度範圍以及256個視點以上的高解析度3D影像，解決觀看傳統3D顯示器容易暈眩的問題，長時間使用也不會有不適感。

群創指出，此次與成大醫學院合作胸腔外科教學軟體以及裸視3D顯示器研發，從教學軟體應用著手，進而扮演醫病間溝通的媒介，期望未來成為醫師術前評估或是術中輔助不可或缺的工具，也將成為醫師重要診斷輔助與教學工具。