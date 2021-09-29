救護車出勤往往爭分奪秒紅燈不能停，目前新北、台中均利用智慧科技與119救護車連動，一旦有救護車經過路口時，號誌系統就會自動延長秒數，避免車流阻礙救護。台南市民代29日要求比照建置時，交通局長王銘德表示，已先在10輛救護車裝設感應器與交通號誌連線，並於奇美醫院及成大醫院間的21處路口建置智慧優先號誌，未來還將加大觸及範圍。

市議會定期會29日進行交通局工作報告時，議員林美燕質詢說，目前新北市與台中市都已利用智慧科技，執行與119救護車的智慧科技救護系統連動，當救護車經過各路口時，號誌系統就會自動延長秒數，避免車流阻礙救護車

林美燕認為，救護車出勤分秒必爭，遇到紅燈不能停，同時還要注意路口安全。新北市已設置6組智慧型監視器、4組eTag等多元資訊整合平台，當偵測到救護車時，後續綠燈號誌不足60秒就會自動加時，讓救護車快速通過，以減少交通事故的發生。

此外，交通部也選定台中市為示範城市，開辦「台中主要幹道智慧化動態續進號誌計畫」，研擬在45處路口設置智慧化動態續進號誌，只要救護車出勤，即可調控號誌「一路綠燈到底」，方便快速送醫與減少交通事故發生。

「台南市智慧城市不能喊假的」，林美燕要求交通局比照2市，針對消防局的需求，利用交通局智慧化動態續進號誌系統盡速建置，希望不只能夠增加救護搶救效率，也能維護車輛的行車安全。

對此，王銘德答詢說，目前除先在10輛救護車裝設感應器與交通號誌連線，還於奇美醫院及成大醫院間的21處路口建置智慧優先號誌，未來更將在全市消防車與救護車上安裝，共同維護行車安全與增加搶救效率。