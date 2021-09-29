丐幫幫主是你？男持看板攔車還嗆警「叫遊民來包圍警局」下秒GG了

北市大同區民生西路王姓男子，不滿隔壁大樓的停車場，車輛出入會經過人行道，故意找碴攔路，26日晚上6點多，拿著手寫「豬」的牌子，阻止住戶車輛進出，遭民眾檢舉，警方到場後他仍不聽勸告持續攔車，隨即遭壓制在地上帶回警局，並依妨害公務、妨害名譽、妨害自由等罪函辦。

64歲王男，多次與鄰居口角控告對方妨害名譽，附近機車行、大樓管理員等人不勝其擾，26日早上有民眾報案，指王男持牌站在停車場車道口，阻攔進出車輛，涉犯妨害自由罪嫌，但警方到場，他又躲回自己的大樓，站在路旁觀看，傍晚趁大樓住戶返家，又試圖攔車，造成鄰居極大困擾。

警方到場試圖將人帶離，但王男反抗，並與員警發生拉扯，不願配合執法，員警立刻將人壓制在騎樓，將他雙手反扣在背後，3名員警將王男帶回派出所管束，晚間，王男辱罵員警，「辦案效率差」、「怎麼關了一晚還在這裡」、「叫遊民來包圍警局」等。

員警根據遭檔車的車主提告妨害自由，以及紙板上「豬」的標語，涉犯妨害名譽，加上辱罵員警涉犯妨害公務一併送辦，但王剛離開警局又站在路邊，員警已聯繫醫院，若再有脫序行為，將送上救護車強制治療，而王男的家人表示，他情緒已穩定。