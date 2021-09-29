第一期南投青年住宅29日舉行動土典禮，南投縣長林明溱出席動土表示，馬上接續規劃第二期，並持續在各鄉鎮市覓地開發更多青年住宅。 （黃國峰攝）

第一期南投青年住宅29日舉行動土典禮，提供有心返鄉安居打拚的青年圓夢。 （黃國峰攝）

第一期南投青年住宅29日舉行動土典禮，將興建地下1層，地上7層 1幢4棟建築物，房型為35坪三房型36戶，43坪四房型9戶，合計45戶，採全明設計採光絕佳。（南投縣政府提供／黃國峰南投傳真）

為使縣民買得起房子，南投縣政府斥資2億4千萬興建的青年住宅，29日舉行動土典禮，預計興建45戶，包括三房型36戶，四房型9戶，南投縣長林明溱表示，縣府推動五大園區建設，也興建青年住宅，提供25至45歲縣民選購，盼能吸引年輕族群返鄉就業。

南投縣長林明溱表示，現在房價高漲，1戶都要上千萬，年青人大嘆買不起房，為了讓縣民及鼓勵年青朋友返鄉就業，減輕其居住負擔，能在南投縣安居樂業，縣府在南投市文化路塊厝，縣有土地上興建第一批青年住宅，預計在500多萬到600多萬間，算是非常便宜，第一期完成後，馬上就會再興建第二期、第三期，縣內較熱鬧的鄉鎮，若有縣有地也會持續推動青年住宅，

林明溱接著表示，縣府推動五大園區建設，將帶動民間投資南投，包括埔里福興農場溫泉開發、埔里地方特色產業微型園區、南投旺來產業園區、草屯手工藝智慧產業園區及竹山竹藝產業園區等，將來需要的就業人口會很多，一定要讓這些就業人口，有安穩居住的地方，才能安心工作，目前計畫在草屯手工藝智慧產業園區這塊開發案中，也有預留一塊地，將興建青年住宅，讓工作跟居住都在同一地方，相信對吸引年輕人是一大利多。

南投縣府表示，第一期南投青年住宅建設，工程經費為2億4560萬元，住宅建築將興建地下1層，地上7層 1幢4棟建築物，房型為35坪三房型36戶，43坪四房型9戶，合計45戶，採全明設計採光絕佳，格局除了電梯外無暗房，每戶均有汽車、機車停車位各一，本案於110年8月26日工程決標，由安全營造有限公司得標並於110年9月10日簽約，110年9月29日舉辦工程動土典禮，預計110年10月開工，工期為520日曆天，預定於112年4月完工。